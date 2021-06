PF cumpre mandados em Bragança após investigação de ataque cibernético ao STF

A Polícia Federal prendeu, na manhã desta terça-feira (8), três pessoas durante a Operação “LEET”, que visa desarticular uma organização criminosa envolvida em ataques cibernéticos ao Supremo Tribunal Federal. As ordens foram expedidas pelo ministro Alexandre de Moraes.

Sede do Supremo Tribunal Federal em Brasília (Foto: Reprodução)

A tentativa de invasão aconteceu em maio e tirou o site do STF do ar. Na ocasião, os técnicos afirmaram que não foram acessadas informações sigilosas, nem houve sequestro do ambiente virtual, como ocorreu com o Superior Tribunal de Justiça (STJ) em 2020.

Foram emitidos cinco mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão temporária nas cidades de Itumbiara (GO), em Bragança Paulista (SP), Belém do São Francisco (PE), Jaboatão dos Guararapes (PE) e Olinda (PE).

Os investigados responderão pelos crimes de invasão a dispositivo de informática e associação criminosa.

Fonte: G1.globo.com