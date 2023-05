Prefeitura de Bragança Paulista alerta comerciantes sobre golpe de falsos fiscais

A Prefeitura de Bragança Paulista emitiu um alerta na segunda-feira (8) aos comerciantes, sobre golpes de pessoas se passando por falsos fiscais na cidade.

Prefeitura de Bragança Paulista alerta comerciantes sobre golpes de falsos fiscais (Foto: Divulgação / Prefeitura de Bragança Paulista)

Segundo a administração, os comércios têm recebido ligações e supostos acordos por redes sociais, onde os falsários se passam por agentes da Vigilância Sanitária relatando irregularidades nos estabelecimentos e pedindo que as taxas devam ser pagas para solucionar o problema, evitando fiscalização no local.

Ainda de acordo com a prefeitura, as vistorias ocorrem presencialmente e nenhuma autoridade sanitária poderá exercer as atribuições do seu cargo sem exibir a credencial de identificação.

“Portanto, orientamos que caso o comerciante receba alguma ligação com esse teor, encerre imediatamente a chamada e procure os órgãos competentes para sanar suas dúvidas”, informou em nota.

Fonte: G1.globo.com