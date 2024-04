Prefeitura de Bragança prorroga inscrições para concurso com salários de até R$ 6,6 mil

A Prefeitura de Bragança Paulista prorrogou até o dia 2 de maio as inscrições para um concurso público que oferece salários até R$ 6,6 mil, dependendo do cargo (confira a lista completa mais abaixo). Inicialmente, o prazo era até esta quinta-feira (11).

De acordo com o edital do concurso, são oferecidas 23 vagas, com opções para pessoas que tenham ensino fundamental completo, ensino médio e também oportunidades para quem tem ensino superior.

Prefeitura de Bragança Paulista. (Foto: Divulgação/ Prefeitura Bragança Paulista)

As inscrições devem ser feitas pelo site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), organizadora do concurso.

A taxa de inscrição varia de R$ 56 a R$ 98, conforme o cargo. A aplicação das provas objetivas está prevista para o dia 26 de maio de 2024. O edital completo está disponível no site.

Veja a lista completa de cargos, salários e taxas:

Advogado Júnior – 01 vaga – Salário R$ 6.636,16 – Taxa de inscrição R$ 98,00

Arquiteto Júnior – 02 vagas – Salário R$ 6.636,16 – Taxa de inscrição R$ 98,00

Engenheiro Civil Júnior – 01 vaga – Salário R$ 6.636,16 – Taxa de inscrição R$ 98,00

Advogado do SUAS – 01 vaga – Salário R$ 3.754,81 – Taxa de inscrição R$ 98,00

Cuidador Social – 03 vagas – Salário R$ 2.252,89 – Taxa de inscrição R$ 74,00

Entrevistador Social – 02 vagas – Salário R$ 2.252,89 – Taxa de inscrição R$ 74,00

Orientador Social – 03 vagas – Salário R$ 2.252,89 – Taxa de inscrição R$ 74,00

Auxiliar de Serviços Escolares – 01 vaga – Salário R$ 2.155,25 – Taxa de inscrição R$ 56,00

Bibliotecário Júnior – 01 vaga – Salário R$ 3.238,18 – Taxa de inscrição R$ 98,00

Cozinheiro – 01 vaga – Salário R$ 2.061,15 – Taxa de inscrição R$ 56,00

Encanador – 01 vaga – Salário R$ 2.320,47 – Taxa de inscrição R$ 56,00

Fiscal de Obras Júnior – 01 vaga – Salário R$ 6.162,16 – Taxa de inscrição R$ 74,00

Fiscal de Posturas Júnior – 01 vaga – Salário R$ 6.162,16 – Taxa de inscrição R$ 74,00

Fonoaudiólogo Júnior – 01 vaga – Salário R$ 3.238,18 – Taxa de inscrição R$ 98,00

Pintor – 01 vaga – Salário R$ 2.155,25 – Taxa de inscrição R$ 56,00

Terapeuta Ocupacional Júnior – 01 vaga – Salário R$ 3.238,18 – Taxa de inscrição R$ 98,00

Zelador – 01 vaga – Salário R$ 2.155,25 – Taxa de inscrição R$ 56,00

