Prefeitura de Atibaia suspende temporariamente as Inscrições do Concurso Público para GCM

A Prefeitura da Estância de Atibaia informa que precisou suspender temporariamente as inscrições do concurso público para a Guarda Civil Municipal (edital 03/2023) em virtude de questionamentos do Ministério Público, referentes a alguns dos seus itens, que, para atendimento, ensejarão alteração da Legislação que estipula as normas para ingresso na corporação.

(Foto: Guarda Civil de Atibaia)

Segundo a Prefeitura, os itens alvos do questionamento são aqueles que se referem à idade máxima e à altura mínima dos concorrentes a uma vaga na GCM. Um novo projeto de lei foi elaborado e será encaminhado ao Legislativo, revogando os itens apontados pelo MP.

Vale ressaltar que as pessoas que já efetuaram o pagamento continuam com a inscrição válida para o certame e, assim que for aprovada a nova lei, as inscrições serão retomadas e uma nova data de prova será comunicada.

O concurso para os demais cargos seguem com inscrições abertas, normalmente.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia