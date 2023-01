Uma semana após esfaquear o marido, mulher mata genro a facadas em Piracaia

Uma mulher de 44 anos foi presa neste domingo (1º), após matar o genro a facadas em Piracaia (SP). O crime aconteceu durante a madrugada, no bairro Nosso Teto.

De acordo com a Polícia, o crime ocorreu após a virada do ano, na residência da mulher. O homem, de 51 anos, teria discutido com a sogra e, segundo relatos de uma testemunha à Polícia, eles estavam embriagados.

Delegacia Piracaia (Foto: Reprodução/Street View)

No quintal, a testemunha escutou uma discussão e, quando saiu para ver a situação, o genro da mulher estava deitado no chão, esfaqueado e desmaiado. No entanto, o rapaz ainda estava vivo. Além da vítima deitada, a testemunha encontrou a mulher em pé, com a faca na mão.

Segundo a Polícia, ao perceber a cena, o homem que testemunhou a situação gritou para que ela parasse. Em seguida, a mulher esfaqueou o rapaz no braço. O homem foi encaminhado ao hospital, onde recebeu o atendimento e teve alta.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, uma semana antes, na noite de Natal, a mulher também desferiu golpes de faca contra o marido. O homem, porém, sobreviveu.

A mulher foi presa em flagrante por homicídio qualificado e por lesão corporal, permanecendo à disposição da Justiça.

Fonte: G1.globo.com