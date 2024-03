Academia da Saúde em Atibaia atende pacientes com Alzheimer e outras demências

A Academia da Saúde de Aribaia oferece uma série de atividades gratuitas e conta com o Programa de Alzheimer e outras demências. Foram 48 pessoas encaminhadas com hipótese diagnóstica de demência.

O Programa de Alzheimer de Atibaia proporciona avaliação e diagnóstico preciso da patologia e tratamento multidisciplinar com médicos neurologista e geriatra, fisiologista, neuropsicólogo, fonoaudiólogo e profissional de Educação Física.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Atividades e cuidado

A Academia da Saúde oferece tratamento de condições médicas coexistentes; coordenação dos cuidados entre profissionais da saúde; participação em atividades diversas, o que pode melhorar o humor; intervenções comportamentais (para ajudar os familiares a liderem com as mudanças comportamentais); educação sobre a doença; estimulação cognitiva; atividade física para manutenção das capacidades metabólica e funcional; manutenção da independência (fase leve) e iniciativas que buscam melhorar a qualidade de vida do paciente e seus familiares.

Prioridade de saúde pública

O Programa de Alzheimer e outras demências, que atende pacientes nos estágios leve a moderado da patologia, trabalha com a demência como prioridade de saúde pública, estimulando a conscientização sobre demência e empatia, tratamento, cuidado e suporte, além de pesquisa e inovação sobre o tema.

55 milhões de pessoas vivem com demência

Muitas doenças podem causar um quadro de demência. Entre as várias causas conhecidas, a Doença de Alzheimer é a mais frequente.

Existem mais de 55 milhões de pessoas em todo o mundo vivendo com demência, doença mental caracterizada por prejuízo cognitivo que pode incluir alterações de memória e desorientação em relação ao tempo e ao espaço, entre outras características. No Brasil, estudo sobre prevalência de demência em pessoas idosas estimou que há 1.800.000 pessoas vivendo com demência e mais de 2.300.000 pessoas apresentando algum tipo de prejuízo cognitivo.

Como participar

Para participar do Programa de Alzheimer e outras demências o paciente deve ser encaminhado com o diagnóstico fechado ou com hipótese diagnóstica de Alzheimer ou outras demências. Caso o paciente seja acompanhado pelo SUS, há um protocolo de encaminhamento vigente aprovado. Se o paciente é da rede privada, o encaminhamento deve ser realizado junto a alguns exames sobre os quais o familiar será orientado na Academia da Saúde, assim como sobre as regras de participação.

A Academia da Saúde fica na rua da Liberdade, nº 375, Jardim Cerejeiras – Telefone (11) 4513-4749.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia