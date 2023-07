“Ação em Saúde” oferece atendimentos para a população neste sábado (8), no Maristela II

Neste sábado (8) é dia de “Ação em Saúde”, que acontecerá na creche Pingo de Ouro, no bairro Jardim Maristela II, das 8h às 13h, promovendo a mobilização dos munícipes para atualizar a caderneta de vacinação, promover cuidados com a saúde, com aferição de pressão arterial e glicemia, sanar dúvidas, além de proporcionar diversas outras atividades de prevenção e orientações. O objetivo é ofertar os serviços já disponíveis diariamente nas Unidades de Saúde, mas, desta vez, no sábado, para atender munícipes com dificuldades de acessar os serviços de segunda a sexta-feira.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A “Ação em Saúde” trará diversos serviços, como: vacinação para Influenza e Covid-19, abrangendo todas as faixas etárias; leitura de caderneta de vacinação com orientações sobre funcionamento das salas de vacinas; orientações sobre sexo seguro e prevenção, com disponibilização de preservativos; orientações sobre métodos contraceptivos e planejamento familiar; orientações de higienização bucal; cuidados com doenças crônicas por meio da aferição de pressão arterial e glicemia; orientações gerais sobre cuidado e prevenção de complicações da hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus.

A ação busca orientar os pacientes hipertensos e diabéticos que estão sem acompanhamento na unidade de saúde, localizando a data da última consulta e possibilitando o agendamento no posto de saúde de referência. Também serão disponibilizados testes rápidos para infeções sexualmente transmissíveis, como hepatite B e C, HIV e Sífilis, para iniciar tratamento de possíveis casos e realizar o acompanhamento por meio dos serviços ofertados pela Secretaria de Saúde.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia