Ações do Março Lilás em Atibaia seguem até o fim do mês

As ações do Março Lilás, de prevenção e combate ao câncer de colo de útero, seguem até o fim do mês em Atibaia. Estão ocorrendo nas unidades de saúde exames de Papanicolau, testes rápidos, práticas integrativas, roda de conversa, palestras com diferentes profissionais e outras atividades.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Papanicolau por livre demanda

Cada unidade de saúde de Atibaia organizou o seu Dia da Mulher, com práticas voltadas ao autocuidado. Estão programados para os próximos dias exames de Papanicolau sem agendamento no Centro (dia 23, das 7h às 12h), Santa Clara (dia 23, das 8h às 13h), Rio Abaixo (dia 26, das 8h às 12h) e Imperial (dia 28, das 17h às 21h).

O exame de Papanicolau é a principal estratégia para detectar lesões precocemente no colo do útero e fazer o diagnóstico da doença bem no início, antes que a mulher tenha sintomas. O exame preventivo é indolor, simples e rápido.

Confira o cronograma do Dia da Mulher nas unidades de saúde:

(Imagem: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

3º tumor mais frequente entre as mulheres

De acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de colo de útero figura como o terceiro tumor maligno mais frequente entre as mulheres no Brasil (atrás do câncer de mama e do colorretal) e pode ser prevenido por meio de medidas simples e a detecção precoce.

Concurso Destaque Mulheres Profissionais de Atibaia

A Prefeitura de Atibaia está realizando também as votações para o Concurso Destaque Mulheres Profissionais de Atibaia 2024, uma iniciativa que visa destacar e valorizar as mulheres trabalhadoras que desempenham papéis fundamentais no município. Com diversas categorias, incluindo mulheres empreendedoras, autônomas e aquelas que se dedicam aos serviços domésticos, o concurso reflete o compromisso da Administração Municipal em reconhecer a diversidade e a importância do trabalho feminino.

Como votar

A votação está aberta ao público e pode ser realizada até o dia 20 de março, clicando AQUI. Cada voto conta para destacar o trabalho excepcional dessas mulheres. Para votar pela primeira vez é necessário realizar um pequeno cadastro, informando CPF, telefone, e-mail (opcional) e cidade. Cada pessoa tem o direito de eleger uma única candidata em cada categoria, com a possibilidade de expressar sua escolha em todas as categorias.

Mais atrações do Mês da Mulher

Depois de muitas atrações já realizadas em comemoração ao Mês da Mulher na cidade, incluindo a Rodada de Negócios – Edição Especial Mulher, outras atividades preparadas pela Prefeitura ainda ocorrem até o final de março. No dia 23 tem o Concerto Voz de Mulher – Tributo a Rita Lee, às 20h, no Cine Itá, e no dia 24 acontece a Corrida e Caminhada Março Lilás, às 7h30, no Jardim do Lago, com inscrições neste link.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia