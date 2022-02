Atibaia abre agendamento para vacinação contra a COVID-19 de crianças com 6 a 11 anos

Está aberto em Atibaia o agendamento da vacinação contra Covid-19 para crianças de 6 a 11 anos sem comorbidades. Para agendar a imunização dos pequenos, acesse o link http://www.prefeituradeatibaia.com.br/cadastrocovid . Primeiro é necessário fazer um cadastro, no mesmo endereço, e depois agendar a data, horário e local da vacinação. Quem já está cadastrado, ao acessar a plataforma com CPF e data de nascimento, será direcionado para a página de agendamento.

(Imagem Ilustrativa: pearson0612 / Pixabay)





No momento da vacinação é importante levar documento com foto da criança ou certidão de nascimento, CPF, carteirinha de vacinação e comprovante de residência. O CPF é obrigatório para o agendamento e, caso a criança ainda não possua o documento, os pais ou responsáveis podem providenciá-lo em uma agência dos Correios, onde ele é emitido imediatamente.

Vale ressaltar que crianças de 5 anos sem comorbidades e crianças de 5 a 11 anos com comorbidades estão sendo vacinadas sem agendamento na UBS Alvinópolis, de segunda a sexta-feira, das 16h às 18h.

Para agilizar a vacinação, é importante que também seja feito cadastro no site “Vacina Já”, do Governo do Estado de São Paulo, disponível no link www.vacinaja.sp.gov.br . Para tirar suas dúvidas sobre vacinação infantil, basta ligar para o disk Covid, no telefone (11) 94164-3190.

Segundo dados atualizados até essa segunda-feira (31), o município de Atibaia já aplicou um total de 305.972 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 132.942 de primeira dose, 118.863 de segunda dose, 50.620 de terceira dose/dose adicional e 3.547 de dose única.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia