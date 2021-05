Atibaia abre cadastro de vacinação para pessoas de 50 a 54 anos com comorbidades

A Secretaria de Saúde de Atibaia abriu na segunda-feira, 17 de maio, o cadastro de vacinação contra Covid-19 para pessoas de 50 a 54 anos que possuem comorbidades. A imunização deste grupo começará em breve, sempre por agendamento, por isso é imprescindível a realização do cadastro.

(Imagem Ilustrativa: Johaehn / Pixabay)

Para organizar a vacinação, a Secretaria de Saúde disponibilizou uma plataforma on-line exclusiva para cadastramento das pessoas com comorbidades: http://www.prefeituradeatibaia.com.br/cadastrocovid/login_comorbidade.php . Os novos grupos prioritários deverão comprovar a comorbidade apresentando comprovantes como exames, receitas, relatório ou prescrição médica em que conste o CRM do médico responsável. Após a realização do cadastro, o munícipe será informado sobre data, horário e local da vacinação. No caso dos doentes renais crônicos em hemodiálise, eles serão imunizados no local onde fazem tratamento.

Entre as comorbidades incluídas no plano de vacinação contra Covid-19 estão diabetes, doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, imunossuprimidos, obesidade mórbida e cirrose hepática. A lista completa pode ser consultada AQUI.

Nesta segunda-feira, Atibaia estava vacinando as pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos, pessoas com deficiência permanente de 50 a 59 anos e pessoas com Síndrome de Down, transplantados e pacientes em diálise com mais de 18 anos, além da população de 61 a 64 anos. Todos estes grupos estão recebendo a primeira dose.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia