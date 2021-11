Atibaia abre unidades de saúde neste sábado (20) para 3ª dose contra Covid-19

A Secretaria de Saúde de Atibaia informou que a partir deste sábado (20) está liberada a terceira dose da vacina contra Covid-19, sem necessidade de agendamento, para pessoas de 18 anos ou mais, desde que tenham um intervalo de 5 meses do esquema completo de vacinação.

Para as pessoas com alto grau de imunossupressão (ver lista abaixo), o intervalo exigido em relação à segunda dose é de 28 dias.

(Imagem Ilustrativa: Derek Wolfgang por Pixabay)

No sábado as unidades de saúde de Atibaia estarão abertas, das 8h às 17h, para aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 para estes grupos. A imunização destes grupos seguirá durante a semana, com horário das 8h às 16h. É importante levar o cartão de vacinação e documento com foto.

A imunização contra Covid-19 tem sido realizada mediante agendamento em Atibaia para evitar filas e aglomerações, mas, em diversas oportunidades, a Secretaria de Saúde promove “livre demanda” para agilizar ainda mais o ritmo de aplicação das vacinas.

De acordo com dados atualizados nesta quinta-feira (18), Atibaia já aplicou um total de 247.494 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 124.909 de primeira dose, 107.218 de segunda dose, 11.835 de terceira dose/adicional e 3.532 de dose única, o que significa que 89,1% da população total tomou ao menos uma dose ou dose única e 76,9% está com esquema vacinal completo.

Terceira dose para imunossuprimidos graves

Fazem parte desse grupo pessoas que têm o sistema imunológico comprometido tanto por alguma doença congênita, quanto pelo uso de medicamentos. Em nota técnica, o Ministério da Saúde especificou os critérios de imunossupressão:

Imunodeficiência primária grave; Quimioterapia para câncer; Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras; Pessoas vivendo com HIV/Aids; Uso de corticóides em doses maiores que 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por mais de 14 dias; Uso de drogas modificadoras da resposta imune; Auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias; Pacientes em terapia renal substitutiva (hemodiálise); Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônica

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia