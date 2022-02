Prefeitura de Atibaia reforça importância da vacina contra Covid-19 em crianças

Tomar vacinas é a melhor maneira de se proteger de uma variedade de doenças graves e de suas complicações, que podem até levar à morte. Por isso, a Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reforça a importância da vacinação contra a Covid-19 também para as crianças, a partir dos 5 anos.

Para as crianças estão sendo administrados os imunizantes Pfizer e CoronaVac. Segundo a Secretaria de Saúde, é importante que todos se vacinem, principalmente porque a doença está com alta transmissibilidade no momento.

(Imagem Ilustrativa: Alexandra_Koch por Pixabay)

No caso das crianças e adolescentes, com a retomada aos ambientes escolares, além de seguir os protocolos de segurança com a utilização de máscaras e higienização das mãos, é fundamental que este grupo esteja vacinado e, desta forma, proporcionar um ambiente mais seguro para os colegas, professores e familiares, além de ajudar a criar uma barreira imunológica e de segurança em saúde pública.

O agendamento para a vacinação continua aberto e, para realizá-lo, basta acessar o link http://www.prefeituradeatibaia.com.br/cadastrocovid . Primeiro é necessário fazer um cadastro, no mesmo endereço, e depois agendar a data, horário e local da vacinação.

No momento da vacinação é importante levar documento com foto da criança ou certidão de nascimento, CPF, carteirinha de vacinação e comprovante de residência. O CPF é obrigatório para o agendamento e, caso a criança ainda não possua o documento, os pais ou responsáveis podem providenciá-lo em uma agência dos Correios, onde ele é emitido imediatamente.

Além do agendamento, a Secretaria de Saúde também organiza estratégias de livre demanda, que são divulgadas sempre pelo site e nas redes sociais da Prefeitura de Atibaia.

Para tirar as dúvidas sobre a vacinação infantil acesse o link http://www.prefeituradeatibaia.com.br/noticia/duvidas-vacina-5-a-11-anos .

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia