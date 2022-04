Atibaia anuncia vacinação itinerante contra Influenza e Covid-19

A Secretaria de Saúde de Atibaia fará uma nova campanha de vacinação itinerante na semana que vem e ampliará a faixa etária da imunização contra Influenza e 4ª dose da Covid-19 a partir desta sexta-feira (1), para idosos com 70 anos ou mais, e a partir de sábado (2), para pessoas acima dos 60 anos, no Centro Permanente de Vacinação, que funciona no Centro de Convenções (Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez, 511), de segunda a segunda, das 7h às 19h.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A 4ª dose contra a Covid-19 é destinada ao público com 60 anos ou mais desde que tenha intervalo de quatro meses para a terceira dose. Idosos a partir dos 80 anos já estão sendo vacinados contra a Influenza, desde domingo (27), no Centro de Convenções.

No próximo sábado (2) vai ocorrer um mutirão de vacinação contra Influenza e Covid-19 para pessoas com 60 anos ou mais no CIEM 2 (Rua Industrial Walter Kloth, s/n – Jardim Imperial), na ação Prefeitura & Você, que acontecerá das 8h às 13h.

De 4 a 9 de abril, haverá vacinação itinerante para aplicação de vacinas contra Influenza (acima de 60 anos) e contra Covid-19 (a partir dos 12 anos):

04/04 – Rodoviária, das 17h às 20h;

05/04 – Feira Alvinópolis, das 7h30 às 12h;

06/04 – Feira Noturna / Centro Permanente ficará aberto até 21h;

07/04 – Feira Livre Mercadão das 7h30 às 12h;

08/04 – Rodoviária das 17h às 20h;

09/04 – Feira Alvinópolis das 7h30 às 13h.

Segundo dados atualizados nesta quinta-feira, Atibaia já aplicou um total de 350.840 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 139.958 de primeira dose, 127.742 de segunda dose, 3.550 de dose única e 79.590 de dose adicional.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia