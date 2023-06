No Dia Nacional da Imunização, Saúde de Atibaia destaca importância das vacinas

Nesta sexta-feira, 9 de junho, é celebrado o Dia Nacional da Imunização, com o objetivo de lembrar a importância das vacinas na proteção de doenças imunopreveníveis. Em Atibaia, a Secretaria Municipal de Saúde busca incentivar a prática e realiza vacinações itinerantes e plantões, além da aplicação nas unidades de saúde, visando atingir o maior número de pessoas.

Manter a vacinação em dia, mesmo na fase adulta, é um dos melhores métodos para evitar doenças e infecções. Ao entrarem no organismo, as vacinas, que possuem moléculas mortas ou atenuadas, fazem com o que o sistema imunológico reaja e produza os anticorpos necessários à defesa contra os agentes, o que torna o corpo imune a eles e às doenças que eles causam.

As campanhas de vacinação foram efetivas no Brasil e no mundo. Com as vacinas, doenças como varíola e poliomielite foram erradicadas no país. A imunização também foi fundamental para controlar a recente epidemia de Covid-19.

Atualmente, Atibaia está realizando plantões de vacinação aos sábados, inclusive contra gripe e Covid-19, seguindo uma programação pelas unidades de saúde em vários bairros. No plantão de 27 de maio, por exemplo, 166 pessoas foram vacinadas no bairro do Tanque e 236 no Itapetinga. Na unidade do Alvinópolis, em 3 de junho, 634 pessoas foram vacinadas.

As estratégias avançadas de acesso à vacinação em Atibaia renderam à Secretaria de Saúde um convite para compartilhar suas experiências durante o 7º Congresso Estadual de Secretarias Municipais de Saúde de Alagoas, realizado em abril, na cidade de Piranhas (AL). Além disso, as estratégias de imunização do município serão apresentadas na Oficina Nacional do Projeto ImunizaSUS do XXXVII Congresso Conasems, em julho.

A Pasta destaca que muitas ações foram adotadas em Atibaia durante a pandemia para vacinação da população em geral, como livre demanda, agendamento pelo site da Prefeitura e via mensagem de aplicativo. O município também organizou a vacinação na população em situação de rua em pontos específicos da cidade ou no abrigo, tendo sido bem aceita por essas pessoas que, além da imunização, receberam orientações a respeito da Covid-19 e sobre eventuais dúvidas relacionadas à saúde que surgiram nos atendimentos.

