Unidades de saúde Santa Clara, Rio Abaixo e Tanque recebem “Plantão Vacinal” neste sábado (1º)

Neste sábado, 1º de julho, a Secretaria de Saúde de Atibaia realiza mais um “Plantão Vacinal”, seguindo o calendário estadual destinado para crianças e adultos, incluindo as vacinas contra Covid-19 e gripe, desta vez nas unidades de saúde do Santa Clara, Rio Abaixo e Tanque, que estarão abertas das 7h às 13h.

O plantão oferece à população a oportunidade de atualizar a caderneta de vacinação, sendo necessário apenas apresentar um documento com foto e, no caso das crianças, o cartão de vacinação. Além dos imunizantes, também serão oferecidos no espaço exame preventivo de colo de útero (Papanicolau) e testes rápidos de HIV, Sífilis e hepatites.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

É importante ressaltar que a vacinação contra a gripe foi ampliada para a população a partir dos 6 meses de idade em Atibaia e a campanha foi prorrogada até 30 de junho. Já a vacina bivalente contra a Covid-19 está sendo aplicada em pessoas a partir dos 18 anos, sendo necessário ter esquema básico completo e intervalo de quatro meses da dose mais recente.

Os plantões seguem no município para os próximos sábados, em diversos locais da cidade: no dia 15 de julho acontecerá nas unidades do Portão, Centro e Alvinópolis; dia 22 no Imperial; e dia 29, encerrando a programação do Plantão Vacinal, novamente no Flamenguinho.

Serviço

UBS Santa Clara

Av. Dr. Flávio Pires de Camargo, 1.200 – Caetetuba

(11) 4411-9952 / (11) 4402-3283 / (11) 4402-3276 (farmácia)

USF Rio Abaixo – Farmacêutico Pompeu Miguel Vairo

Fazenda Santa Izabel, s/n – Rio Abaixo

(11) 4416-4811

UBS Tanque – Maria Anunciação Zeni Capodeferro

Estr. Velha de Bragança Paulista, 2.450 – Tanque

(11) 4416-1337 / (11) 4416-1420

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia