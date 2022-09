Atibaia confirma mais 1 caso de varíola dos macacos

Mais um caso de varíola dos macacos foi confirmado em Atibaia, de acorcdo com atualização desta sexta-feira (9) dos números da doença na cidade pela Secretaria Municipal de Saúde. No total, Atibaia conta agora com 19 casos notificados, sendo 16 de pessoas do município (11 descartados, 3 confirmados e 2 aguardando resultado de exame) e 3 casos de pessoas de outras cidades, todos descartados.

(Imagem Ilustrativa: Pete Linforth por Pixabay)

Os principais sintomas da monkeypox são febre, dor no corpo, náusea, cansaço e o aparecimento de lesões e feridas em algumas partes do corpo. Apesar de levar o nome de “varíola dos macacos”, a transmissão da doença não está relacionada aos macacos. O nome vem da descoberta inicial do vírus em macacos em um laboratório dinamarquês em 1958.

A transmissão entre humanos ocorre principalmente por meio de contato próximo/íntimo com lesões de pele de pessoas infectadas, como por exemplo pelo abraço, beijo, massagens, relações sexuais ou secreções respiratórias. A transmissão também pode ocorrer por meio de secreções em objetos, tecidos (roupas, roupas de cama ou toalhas) e superfícies que foram utilizadas pelo doente. Outro meio de transmissão é via placentária (varicela congênita). A principal forma de proteção é evitar contato direto com pessoas contaminadas.

Causada pelo vírus hMPXV (Human Monkeypox Virus, na sigla em inglês), a varíola dos macacos foi declarada emergência de saúde pública de interesse internacional pela Organização Mundial da Saúde em 23 de julho. A decisão foi tomada com base no aumento de casos em vários países, o que eleva o risco de uma disseminação internacional.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia