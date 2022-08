Segundo caso de varíola dos macacos é confirmado em Atibaia

Mais um caso de varíola dos macacos foi confirmado em Atibaia, o segundo teste positivo na cidade. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, este novo caso é referente a um adulto jovem do sexo masculino que não viajou para o exterior, mesmas características do primeiro registro no município, na semana passada.

Atibaia possui um total de seis casos notificados de varíola dos macacos (monkeypox). Além dos dois confirmados, um aguarda teste e outros três foram descartados (dois deles de outro município atendido em Atibaia).

(Imagem Ilustrativa: Samuel F. Johanns por Pixabay)

A varíola dos macacos é uma doença viral cujos principais sintomas são febre, dor no corpo, náusea, cansaço e o aparecimento de lesões e feridas em algumas partes do corpo. Apesar de levar o nome de “varíola dos macacos”, a transmissão da doença não está relacionada aos macacos. O nome vem da descoberta inicial do vírus em macacos em um laboratório dinamarquês em 1958.

A transmissão entre humanos ocorre principalmente por meio de contato próximo/íntimo com lesões de pele de pessoas infectadas, como por exemplo pelo abraço, beijo, massagens, relações sexuais ou secreções respiratórias. A transmissão também pode ocorrer por meio de secreções em objetos, tecidos (roupas, roupas de cama ou toalhas) e superfícies que foram utilizadas pelo doente. Outro meio de transmissão é via placentária (varicela congênita). A principal forma de proteção é evitar contato direto com pessoas contaminadas.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia