Atibaia confirma o 405º óbito por Covid-19

De acordo com boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, Atibaia registrou a confirmação de mais um óbito por Covid-19. A 405ª vítima da doença na cidade foi um homem de 89 anos, com doença de base, internado na enfermaria do Hospital e Maternidade Celso Pierro em Campinas no dia 30 de maio, que faleceu na última sexta-feira (10). O boletim epidemiológico desta terça-feira (14) também registrou 18 novos casos de dengue.

BOLETIM COVID-19 ATIBAIA

Notificações: 38.312

Descartados: 19.611

Confirmados: 18.525

Em investigação: 172

Óbitos confirmados: 405

DENGUE (dados de 2022)

Notificações: 957

Descartados: 232

Confirmados: 588

Em investigação: 137

Óbitos confirmados: 1

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia