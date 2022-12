Atibaia confirma o 445º óbito por Covid-19

Atibaia confirmou mais um óbito por Covid-19 nesta quinta-feira, 15 de dezembro. O 445º óbito registrado é de um homem de 99 anos, com doença de base, que foi internado na enfermaria do Hospital Albert Sabin no dia 21 de novembro e faleceu em 2 de dezembro.

Desde o mês passado, os casos de de Covid-19 vêm aumentando em todo o país. Em Atibaia, somente neste mês de dezembro já foram registrados 680 casos. Em novembro, foram 1.109 casos confirmados, contra apenas 72 em outubro.

(Imagem Ilustrativa: CDC por Unsplash)

BOLETIM COVID-19 ATIBAIA

Notificações: 51.715

Descartados: 27.033

Confirmados: 24.533

Recuperados: 22.081

Em investigação: 149

Óbitos confirmados: 445

DENGUE (dados de 2022)

Notificações: 1.496

Descartados: 400

Confirmados: 1090

Em Investigação: 6

Óbitos confirmados: 1

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia