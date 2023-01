Atibaia confirma o 449º óbito por Covid-19

Atibaia confirmou mais um óbito por Covid-19 nesta terça-feira, dia 10 de janeiro. De acordo com boletim epidemiológico, a 449ª morte pela doença registrada no município é de uma mulher de 84 anos, com comorbidade, que deu entrada no Albert Sabin Hospital e Maternidade em 23 de dezembro e faleceu no dia 6 de janeiro.

(Imagem Ilustrativa: Monoar Rahman Rony por Pixabay)

BOLETIM COVID-19 ATIBAIA

Notificações: 53.330

Descartados: 27.962

Confirmados: 25.219

Em investigação: 149

Óbitos confirmados: 449

DENGUE (Dados atualizados do SINAN de 2022)

Notificações: 1.550

Descartados: 427

Confirmados: 1.120

Em Investigação: 3

Óbitos confirmados: 1

DENGUE (Dados atualizados do SINAN de 2023)

Notificações: 3

Descartados: 2

Confirmados: 0

Em Investigação: 1

Óbitos confirmados: 0

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia