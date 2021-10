Atibaia ocupa 323º lugar no ‘ranking’ paulista de cobertura vacinal contra COVID-19 por cidade

O Governo do Estado de São Paulo lançou, nesta quarta-feira (27), um “ranking” da cobertura vacinal completa contra Covid-19 por município. Cinco cidades localizadas nas regiões de Bauru e São José do Rio Preto já ultrapassaram a meta da campanha.

Atibaia ocupa o 323º lugar na lista, atrás de Joanópolis, que está em 247º, da Capital paulista, em 245º, de Jarinu, em 175º, de Piracaia, em 161º e de Bragança Paulista, que está na 120ª colocação.

(Foto: Governo do Estado de São Paulo)

O primeiro lugar é ocupado por Uru, da região de Bauru, já tem mais de 96% de seus adultos completamente imunizados. Na sequência, aparecem respectivamente Adolfo, Turmalina, e Dolcinópolis, todas da região de Rio Preto e com mais de 92% de cobertura. Parisi, também desta região, tem 91%.

O percentual é calculado em função da estimativa populacional e do total de pessoas que já concluíram o esquema vacinal indicado nas bulas dos fabricantes dos imunizantes e pelo PNI (Programa Nacional de Imunizações), conforme dados reportados pelos próprios municípios na plataforma estadual VaciVida.

Outras 26 cidades já têm mais de 80% de cobertura. Confira lista completa em: https://vacinaja.sp.gov.br/vacinometro, acessando o ícone “Esquema Vacinal Completo”.

“Parabenizamos esses municípios por atingirem a meta da campanha entre adultos e seguimos contando com a mobilização de todas as 645 cidades para proteger a população da Covid-19”, diz a coordenadora geral do PEI (Plano Estadual de Imunização), Regiane de Paula.

Os dados de vacinação são obtidos a partir dos registros feitos pelas cidades no VaciVida, sistema que deve ser atualizado preferencialmente no mesmo dia da aplicação da segunda dose, uma vez que a falta de cadastro em tempo oportuno pelos municípios no sistema impacta na visualização adequada dos dados pelo PEI.

Conforme a Resolução SS 59, que normatiza a atualização dos dados da campanha na plataforma, os municípios devem reportar tais dados em até 72 horas.

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo