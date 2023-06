Atibaia realiza mamografia e ultrassom de mamas por livre demanda nesta sexta (23) e sábado (24)

Mulheres de Atibaia que precisam realizar mamografia e ultrassom de mamas poderão realizar os exames nesta sexta-feira (23) e sábado (24), por livre demanda, ou seja, não há necessidade de pedido médico, basta comparecer aos locais dessas ações com documento pessoal.

A mamografia, exame fundamental para o diagnóstico precoce do câncer de mama, será realizada nas mulheres a partir de 40 anos, enquanto o ultrassom de mamas pode ser feito por mulheres de qualquer idade, para avaliação de possíveis alterações mamárias.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Nesta sexta os exames serão disponibilizados em frente à unidade de saúde do Jardim Imperial (R. Maracanã, s/n), das 8h às 16h. No sábado a mamografia ocorre no estacionamento da Prefeitura, ao lado do Fórum Cidadania (Av. Nove de Julho, nº 185), também das 8h às 16h, durante o desfile cívico em comemoração ao aniversário da cidade.

A oferta da mamografia por livre demanda começou nesta quinta-feira (22), em frente ao Banco de Leite, próximo ao AME, e é mais uma iniciativa da Prefeitura para agilizar a realização de exames e procedimentos em Atibaia.

A Secretaria Municipal de Saúde também vem fazendo mutirões para acelerar os atendimentos na cidade, incluindo serviços de exames, consultas e cirurgias. A meta é diminuir a fila de espera e acelerar diagnósticos e tratamentos para melhorar a vida da população.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia