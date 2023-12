Atibaia realizará 1º Simpósio de Prevenção de Óbitos Maternos, Infantis e Fetais

No dia 14 de dezembro será realizado o 1º Simpósio de Prevenção de Óbitos Maternos, Infantis e Fetais de Atibaia, visando mobilizar profissionais e chamar atenção para a necessidade de reflexão sobre as causas dos óbitos, bem como as estratégias de evitabilidade. O evento acontecerá no Sest/Senat (Rua das Juçaras, nº 110), das 8h às 17h.

(Imagem Ilustrativa de Kelly Sikkema por Unsplash)

Organizado pela Secretaria de Saúde de Atibaia, o simpósio é aberto aos profissionais de saúde, principalmente médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde, mediante inscrição pelo link .

A qualificação do cuidado materno infantil é uma das prioridades da Secretaria de Saúde de Atibaia e está em consonância com os objetivos de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU).

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia