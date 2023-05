Mobilização Nacional pela Saúde Mental Materna acontece em Atibaia no próximo sábado (27)

Maio Furta Cor, é o mês da conscientização pela Saúde Mental Materna. Diante disso, será realizada em Atibaia, no dia 27 de maio, às 9 horas, na Câmara Municipal, a 1ª Mobilização pela Saúde Mental Materna.

O objetivo é promover educação, conscientização e esclarecimentos sobre saúde mental e geral da mulher no período da gravidez, parto e puerpério. O evento é totalmente gratuito e destinado a todas pessoas que estão no momento do planejamento familiar, tentantes, gestantes, puérperas, suas famílias e rede de apoio. O encontro também é aberto a estudantes e profissionais da área da saúde e a quem se interessa pela temática.

(Foto: Divulgação)

Onde e quando?!

O evento acontecerá na Câmara Municipal de Atibaia, no dia 27/05 às 9h da manhã.

Programação

Tema: Autoimagem e autocobrança após a gestação

Palestrante: Carol Medina / Nutricionista

Tema: Práticas da Doulagem

Palestrantes: Lais Cunha / Enfermeira e Rayane Azevedo / Doula

Tema: Alimentando o corpo, alma e fortalecendo vínculo através da amamentação

Palestrante: Adriana Ikezire / Enfermeira e Consultora de Amamentação

Tema: É preciso falar sobre a Saúde Mental Materna

Palestrante: Isabela Genghini / Psicóloga Perinatal

Fonte: Assessoria de Imprensa