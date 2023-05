“Grupo de Gestantes da Santa Casa de Atibaia” oferece palestras e orientações neste sábado (27)

Acontece neste sábado, 27 de maio, o segundo encontro do “Grupo de Gestantes da Santa Casa de Atibaia”, com o objetivo de sanar dúvidas sobre o parto, compartilhar as precauções com o corpo após o nascimento do bebê e auxiliar nos cuidados necessários com o recém-nascido. A atividade promovida pela Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Saúde e Santa Casa de Atibaia, é direcionada às mamães atendidas pela rede municipal de saúde, com dois horários disponíveis: 8h ou 10h, na Santa Casa de Atibaia.

O primeiro encontro aconteceu no sábado, 13 de maio. Porém, para as mamães que não conseguiram comparecer, haverá o segundo encontro, neste sábado (27). Para participar da conversa com o grupo é necessário realizar agendamento prévio na Unidade de Saúde utilizada pela gestante.

No local do encontro haverá palestras, relatos e orientações às grávidas, oferecendo para as mamães o aprofundamento no assunto da gestação e dos procedimentos do pós-parto, como os diversos cuidados que as mulheres precisam ter com o corpo, condicionando o bem-estar durante a gravidez.

O encontro destaca a preparação do processo do parto e mudanças corporais no pré, pós-parto e puerpério, garantindo conhecimento desses momentos importantes pelos quais a gestante passará, além de realizar abordagem sobre amamentação e cuidados com o recém-nascido. O curso é realizado pela Santa Casa de Atibaia, com a presença de profissionais.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia