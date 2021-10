1ª Semana de Sensibilização à Perda Gestacional e Neonatal será realizada em Atibaia

A Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social – Departamento da Mulher, promove a 1ª Semana de Sensibilização à Perda Gestacional e Neonatal em Atibaia, evento dentro da programação da “Lei Giovanna”. A abertura oficial do evento acontece no próximo dia 13, a partir das 18h30, no auditório do Centro de Convenções Victor Brecheret. As inscrições podem ser feitas pelo link https://bit.ly/semana-perda-gestacional.

(Imagem Ilustrativa: Sasin Tipchai from Pixabay)

A Lei Giovanna foi criada no município no ano de 2021, com o objetivo de demonstrar a importância de políticas públicas voltadas ao acolhimento das famílias enlutadas, a promoção de um atendimento humanizado dentro da rede de saúde, além de levar informação sobre um tema tão relevante que ainda é pouco debatido.

A perda gestacional reflete mais de 500 mil casos anuais de mães e pais que perdem seus bebês ainda durante a gestação e a perda neonatal é aquela que ocorre após o nascimento do bebê.

Organizada pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, por meio da Diretoria da Mulher, com apoio da Secretaria de Saúde, a semana contará com palestras de profissionais que explanarão sobre luto, acolhimento, desafios de uma nova gestação e atuação da equipe em cada situação, e ainda acontecerá uma roda de conversa aberta à sociedade para compartilhamento de experiências, dores, conquistas e carinho.

O encerramento da semana acontece no dia 15 de outubro, com uma meditação prévia à onda de luz que acontecerá na arena do Centro de Convenções. Esse movimento conhecido como “wave of light” acontece mundialmente nesta data, em que se comemora o dia internacional da conscientização sobre o tema, promovendo uma corrente de luz, amor e solidariedade entre os participantes ao acenderem uma vela em memória dos seus filhos.

Confira a programação:

13/10 (quarta-feira) – Local: Auditório do CCVB

18h30 – credenciamento

18h50 – abertura oficial da semana

Cerimonial – com a presença do prefeito Emil Ono, vice-prefeito Fabiano de Lima, representantes das Secretarias de Assistência e Desenvolvimento Social, e Saúde, além da Dra. Lucila Hashimoto

19h – Lei Giovanna: Juliana Reis

Advogada em Atibaia e região. Sócia fundadora do Escritório Oliveira e Reis Advogados. Professora de legislação educacional. Mãe da Giovanna e idealizadora da legislação.

Advogada em Atibaia e região. Sócia fundadora do Escritório Oliveira e Reis Advogados. Professora de legislação educacional. Mãe da Giovanna e idealizadora da legislação.

19h45 – Palestra: Perda gestacional e o luto: Psicóloga Paula Araújo

Formada de psicologia em 2014 na UNG. Especialização em avaliação psicológica no IPOG. Aprimoramento no atendimento de casais, no Sedes Sapientiae. Abordagem em psicanálise. Consultório em Atibaia. Atendimento presencial e on-line.

Formada de psicologia em 2014 na UNG. Especialização em avaliação psicológica no IPOG. Aprimoramento no atendimento de casais, no Sedes Sapientiae. Abordagem em psicanálise. Consultório em Atibaia. Atendimento presencial e on-line.

21h – Encerramento

14/10 (quinta-feira) – Local: Auditório da Educação

13h00 – credenciamento

13h30 – Palestra: Acolhimento da equipe de saúde: Enfermeira Maíra

Enfermeira Obstetra, especialista pelo Centro Universitário São Camilo (SP). Atuação em Assistência Humanizada ao Ciclo Gravídico Puerperal, que tem como objetivo dar uma assistência de qualidade, com respeito e segurança as mulheres e famílias na gestação, parto e pós parto, bem como, consultoria de amamentação e laserterapia. Atendimento em Bragança Paulista e região.

14h30 – Palestra: Preparação para uma nova gestação: Dra. Sylvia C. Freire Coelho

Estudou na instituição de ensino Medicina – UGF RJ Obstetrícia/ginecologia – UERJ. Trabalha no Albert Sabin Hospital e Maternidade – Atibaia. Médica Obstetra na empresa Maria Flor – Assistência Humanizada à Gestação, Parto e Pós-Parto.

Estudou na instituição de ensino Medicina – UGF RJ Obstetrícia/ginecologia – UERJ. Trabalha no Albert Sabin Hospital e Maternidade – Atibaia. Médica Obstetra na empresa Maria Flor – Assistência Humanizada à Gestação, Parto e Pós-Parto.

15h40 – Agentes comunitários – Denise C. Q. O. Chinen

Enfermeira. Especialista em Enfermagem Obstétrica e Ginecológica pela Faculdade de Enfermagem do Hospital Israelita Albert Einstein. Especialista em Cuidado Pré-Natal pela Universidade Federal de São Paulo/UNIFESP. Especialista em Saúde da Família pela Universidade Federal de São Paulo/UNIFESP

Enfermeira. Especialista em Enfermagem Obstétrica e Ginecológica pela Faculdade de Enfermagem do Hospital Israelita Albert Einstein. Especialista em Cuidado Pré-Natal pela Universidade Federal de São Paulo/UNIFESP. Especialista em Saúde da Família pela Universidade Federal de São Paulo/UNIFESP

15/10 (sexta-feira) – Local: Centro de Convenções – parte inferior

16h – Roda de conversa com as famílias enlutadas – mediação por Marília Reiter

Psicóloga. Especialista em Psicologia Perinatal pelo IBPP (Instituto Gerar) e Prematuridade pelo The Center for Pre- and Perinatal Programs. Integrante da Association for Prenatal and Perinatal Psychology & Health (APPAH/EUA). Em formação de Psicologia Biodinâmica (IBPB). Palestrante e consultora no campo da perinatalidade.

17h30 – Reativação do grupo "acolher e viver": Carolina Costa

Advogada. Graduanda em psicologia pela UNIFAAT. Mãe da Helena e fundadora do grupo "Acolher e viver"

Advogada. Graduanda em psicologia pela UNIFAAT. Mãe da Helena e fundadora do grupo “Acolher e viver”

Advogada. Graduanda em psicologia pela UNIFAAT. Mãe da Helena e fundadora do grupo “Acolher e viver” 17h50 – Palestra: Eternizando as lembranças: Franciele Cardoso

Licenciada em música pela Faculdade Cantareira. Professora de violão e musicalização infantil desde 2013. Começou a empreender com o artesanato em 2018, mas foi em 2020 que começou a fazer ursos de memória para trazer mais significado para a vida.

18h30 – Meditação: Carla Natal

Carla Natal tem formação em Artes Gráficas pelo SENAI Theobaldo De Nigris; em Marketing pela UNIFAAT, pós-graduada em História da Arte e pós-graduanda em Prática e Docência da Meditação. Cursos na área de desenvolvimento pessoal. Atua como terapeuta de práticas integrativas holísticas e professora de meditação.

Carla Natal tem formação em Artes Gráficas pelo SENAI Theobaldo De Nigris; em Marketing pela UNIFAAT, pós-graduada em História da Arte e pós-graduanda em Prática e Docência da Meditação. Cursos na área de desenvolvimento pessoal. Atua como terapeuta de práticas integrativas holísticas e professora de meditação.

19h – Onda de luz – Arena do CCVB

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia