Atibaia segue com ações da 25ª Campanha de Vacinação Contra Influenza

A vacinação contra a gripe em Atibaia continua disponível para grupos de risco até dia 31 de maio, e também será disponibilizada em alguns eventos promovidos pela Prefeitura, como na Feira Noturna do Centro de Convenções, nos dias 19 e 26 de abril, das 17h às 21h; na Feira do Alvinópolis, no dia 29 de abril, das 8h às 12h; e no Rotary Day, em 6 de maio, das 8h às 13h. Em todos esses locais é importante apresentar um documento com foto e, no caso das crianças, o cartão de vacinação. Saiba AQUI quais são as unidades e os horários da aplicação das vacinas contra a gripe em Atibaia.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Vale ressaltar que a vacina contra a gripe está liberada apenas para crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde, idosos com 60 anos e mais, professores, pessoas com doenças crônicas/grupo de risco (portadores de doença respiratória crônica, doença cardíaca crônica, doença renal crônica, doença hepática crônica, doença neurológica crônica, diabetes, imunossupressão, obesos, transplantados, portadores de trissomias – mediante apresentação de comprovante), caminhoneiros, profissionais das forças de segurança e salvamento e das forças armadas. Para a vacinação dos grupos elencados é obrigatória a apresentação de comprovante.

O vírus influenza circula durante todo o ano, mas é intensificado principalmente no período de temperaturas mais baixas, quando as pessoas buscam se abrigar do frio em ambientes fechados, o que favorece a transmissão. A campanha nacional de vacinação contra a gripe começou em 10 de abril e segue até 31 de maio. A meta é imunizar 90% dos grupos prioritários e reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus influenza na população alvo para a vacinação.

Vacinação contra a Covid

A vacina bivalente contra a Covid-19 está sendo aplicada em pessoas com comorbidades a partir dos 12 anos, além de outros públicos prioritários para os quais o imunizante já estava liberado. A vacina bivalente da Pfizer, que protege também contra as subvariantes da cepa Ômicron do vírus, está sendo administrada em pessoas com esquema básico completo e intervalo de 4 meses da dose mais recente.

Quem ainda não completou o ciclo vacinal ou está com alguma dose em atraso pode procurar uma unidade de saúde para se vacinar, mesmo que não esteja no grupo prioritário. Para a dose de reforço da Pfizer bivalente, a vacinação do público-alvo acontece de acordo com o horário de funcionamento da sala de vacina de cada unidade, confira abaixo:

UBS Santa Clara – 8h às 15h30

Av. Dr. Flávio Pires de Camargo, 1.200 – Caetetuba

(11) 4411-9952 / (11) 4402-3276

UBS Alvinópolis – Antonio de Pádua Alonso – 8h às 16h30

R. Padre Feliciano Grande, 480 – Alvinópolis

(11) 4414-1350 / (11) 4412-8412

UBS Centro – Dr. Oswaldo Paccini – 8h às 18h30

R. Castro Fafe, 201 – Centro

(11) 4414-6500

Vacina 4414-6501

Farmácia 4414-6523

Odonto 4414-6528

UBS Flamenguinho – Ana Cecília Batista de Sá – 8h às 16h30

R. Ouro Preto, 700 – Alvinópolis

(11) 4411-6871

UBS Maracanã – Jarbas Pereira de Araújo – 8h às 15h30

R. Joaquim Cintra Sobrinho s/n – Maracanã

Recepção: (11) 4415-1690

UBS Portão – Majuca Macedo – 8h às 16h30

R. Antonio da Cunha Leite, s/n – Portão

(11) 4416-3004

UBS Rio Acima – Maria Ignácio Borges – 8h às 15h30

R. Maria Luiza Rocca Borges, s/n – Rio Acima

(11) 4415-1170

UBS Tanque – Maria Anunciação Zeni Capodeferro – 8h às 16h30

Estr. Velha de Bragança Paulista, 2.450 – Tanque

(11) 4416-1337 / (11) 4416-1420

USF Boa Vista – Carmelina Silveira Cintra – 8h às 15h30

Estr. Municipal Juca Sanches, s/n, Centro Rural – Boa Vista

(11) 4494-8170

USF Cachoeira – José Francisco Faria – 8h às 15h30

Estr. da Cachoeira, s/n – Cachoeira

(11) 9.4808-3781 / (11) 9.8634-0057

USF Cerejeiras – Pedro Maturana – 8h às 16h30

R. Washington Luis, 180 – Jardim Cerejeiras

(11) 4418-2065 / (11) 4413-2929

USF Itapetinga – 8h às 15h30

R. Gerânios, 25 – Retiro das Fontes

(11) 4412-3919 / (11) 4411-1458

USF Jardim Imperial – Ana Nery – 8h às 16h30

R. Maracanã s/n – Jardim Imperial

(11) 4413-0811 / (11) 4418-2067 / (11) 4413-0221

USF Rio Abaixo – Farmacêutico Pompeu Miguel Vairo – 8h às 15h30

Fazenda Santa Izabel, s/n – Rio Abaixo

(11) 4416-4811

USF São José – 8h às 15h30

R. Mantiqueira, s/n – Caetetuba

(11) 4418-3070

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia