Confira 10 frutas com pouco açúcar para incluir na dieta

Ricas em água, vitaminas, sais minerais, fibras e e fitoquímicos, as frutas são fontes de nutrientes essenciais para o bom funcionamento do organismo. Segundo a nutricionista Ana Paula Arantes Pires, o ideal é consumir ao menos três porções diárias de frutas, como sobremesas, lanches e em saladas, por exemplo. São também fontes de carboidratos e de açúcares naturais – a frutose. E não há frutas “melhores” do que outras. O importante é variar para consumir nutrientes diversos. Porém, a nutricionista salienta que opções ricas em fibra e água podem ser mais úteis para pessoas em dieta de emagrecimento. Por isso, listamos 10 frutas com baixo teor de açúcar e ricas em água e fibra.

“Não há uma fruta melhor, já que em cada uma podemos encontrar diferentes vitaminas e nutrientes. O mais importante é manter o consumo equilibrado e variado entre elas. Dessa forma, conseguimos ter um melhor aproveitamento e maior oferta de vitaminas, minerais e antioxidantes para o nosso corpo. Pensando em uma dieta para emagrecimento, o ideal é sempre optar por frutas que ajudam a aumentar a saciedade. As frutas mais ricas em água e fibras e baixas em calorias irão auxiliar nesse processo”, explica a nutricionista.

10 frutas com pouco açúcar

Todas as informações listadas são referentes a uma porção de 100g de cada fruta. Mas, antes de começarmos a lista, a nutricionista faz um alerta: substituir uma porção de fruta por suco, mesmo natural e sem adição de açúcar, nem sempre é uma boa alternativa.

“As fibras e muitos nutrientes podem ser perdidos durante o preparo do suco e o poder de saciedade é sempre menor do que o da fruta inteira. Dessa forma, sempre opte por consumi-las inteiras, preservando o máximo de nutrientes e fibras”, recomenda Ana Paula.

1. Ameixa

Fonte de fibras, auxiliando na saciedade, vitaminas do Complexo B, Vitamina C, potássio, riboflavina e fósforo. Além disso, possui um alto poder laxativo, regulando a função intestinal.

53 kcal

13,9g de carboidratos

2,4g de fibras

2,8g de frutose

2. Limão

Fruta com alto conteúdo de Vitamina C, auxiliando na melhor absorção de ferro, fortalecendo o sistema imunológico, combatendo radicais livres no corpo e prevenindo envelhecimento precoce.

22 kcal

7,3g de carboidratos

0,3g de fibras

0,6g de frutose

3. Abacaxi

Rico em sais minerais e vitaminas A, B1, B2 e C, apresentando quantidade considerável de potássio, ferro, cálcio, manganês e magnésio. Possui uma enzima chamada bromelina, uma enzima proteolítica muito usada para auxiliar na digestão. É diurética, ajudando na retenção de líquidos, e ainda possui ação anti-inflamatória.

42 kcal

12,3g de carboidratos

1g de fibras

1,8g de frutose

4. Morango

Possui potássio e Vitamina C. Dessa forma, ajuda a controlar a pressão sanguínea, permitindo a excreção do sódio do corpo. Por ser rico em Vitamina C, tem uma melhora manutenção do colágeno da pele, além de ter papel antioxidante. É rico em compostos fenólicos e pigmentos na forma de antocianinas. Tem função importante contra radicais livres no corpo.

30 kcal

6,8g de carboidratos

1,7g de fibras

2,1g de frutose

5. Nectarina

Tem potencial antioxidante, sendo rica em compostos fenólicos, Vitamina C e carotenóides.

49 kcal

11,8g de carboidratos

1,6g de fibras

1,3g de frutose

6. Melão

Fonte de potássio, cálcio, fósforo, ferro, zinco e vitaminas A, C e do Complexo B. Composto basicamente de água, auxiliando na hidratação. É pouco calórico e muito refrescante, podendo ser indicado para vários tipos de dietas alimentares.

29 kcal

7,5g de carboidratos

0,3g de fibras

2,7g de frutose

7. Melancia

Tem potencial importante para auxiliar na hidratação, já que é rica em água. É fonte de sais minerais como cálcio, fósforo e sódio. Também possui aminoácidos como L-citrulina e L-arginina. E, ainda, é fonte de antioxidantes, Vitamina C e licopeno, ajudando a reduzir o estresse oxidativo.

33 kcal

8,1g de carboidratos

0,1g de fibras

2,2g de frutose

8. Mamão

Rica em fibras e possui baixo índice glicêmico. Tem potencial laxante, podendo auxiliar na função intestinal. É rico em vitaminas e minerais, entre eles, vitaminas A, C, E e do complexo B, além dos minerais cálcio, magnésio, fósforo, potássio e cobre. Possui antioxidantes, como o betacaroteno e o licopeno, presentes na cor alaranjada. Auxilian no sistema imunológico e fortalece o corpo a fim de prevenir gripes e resfriados.

40 kcal

10,4g de carboidratos

1g de fibras

3,3g de frutose

9. Mexerica

Faz parte do grupo de frutas cítricas, riquíssima em vitamina C. Além de ser baixa em calorias, tem um potencial refrescante. Também é rica em fibras, auxiliando no funcionamento intestinal.

37 kcal

9,3g de carboidratos

2,7g de fibras

1,9g de frutose

10. Maracujá

Rico em vitaminas C e A, possui atividade antioxidante devido aos polifenóis, principalmente aos flavonoides. Possui efeito ansiolítico, melhorando a qualidade do sono. Ainda, a utilização de sua farinha pode auxiliar na redução da glicemia, níveis de triglicérides e colesterol.

73 kcal

12,3g de carboidratos

1,1g de fibras

1,9g de frutose

Ana Paula Arantes Pires é nutricionista do Instituto Nutrindo Ideais (@nutrindoideais), formada em nutrição pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e pós-graduada em nutrição esportiva e estética.

