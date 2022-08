Covid-19: Atibaia amplia vacinação de 4ª dose para público 35+

A Prefeitura da Estância de Atibaia ampliou nesta segunda-feira (1º) a vacinação de quarta dose (ou segunda dose adicional) contra a Covid-19 para a faixa etária a partir dos 35 anos. A Secretaria de Saúde informa que pessoas com 35 anos ou mais que tenham tomado a terceira dose (ou primeira dose de reforço) há, pelo menos, quatro meses podem procurar as unidades de saúde com sala de vacina (veja relação abaixo) ou o Centro Permanente de Vacinação que funciona no Centro de Convenções (Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez, 511 – Vila Thais).

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Para reforçar a imunização contra a Covid-19, basta apresentar documento de identificação com foto e comprovante da última vacinação. A aplicação nas unidades de saúde acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h30, com exceção da UBS Centro, cujo horário de funcionamento foi estendido até as 19h. Já o Centro Permanente de Vacinação funciona todos os dias, das 7h às 19h.

A Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Saúde, reforça a importância da vacinação completa contra a Covid-19 e convoca quem ainda não completou o esquema de vacinação – incluindo as doses de reforço indicadas para cada faixa etária – a receber as doses faltantes e, assim, assegurar maior proteção contra a doença.

Atualmente, além do esquema básico (primeira e segunda doses), a vacinação contra a Covid-19 está liberada para:

– 1ª dose adicional – todas as pessoas com 12 anos ou mais;

– 2ª dose adicional – pessoas com 35 anos ou mais e profissionais de saúde;

– 3ª dose adicional – pessoas com imunodeficiência grave com 40 anos ou mais.

Em relação ao público infantil, o esquema básico (D1 + D2) de imunização está liberado para crianças entre 5 e 11 anos, com aplicação da vacina Pfizer pediátrica ou Coronavac (a partir dos 6 anos), sendo importante ressaltar que não é permitida a troca, ou seja, receber a D1 de um fabricante e a D2 de outro. Embora o uso da vacina Coronavac para crianças de 3 a 5 anos tenha sido aprovado, a imunização desse público ainda não foi iniciada em virtude da indisponibilidade de doses (repassadas ao município pelo Governo do Estado).

Veja as unidades de saúde com vacinação em Atibaia:

UBS Santa Clara – Av. Dr. Flávio Pires de Camargo, 1.200 – Caetetuba (11) 4411-9952

UBS Alvinópolis – R. Padre Feliciano Grande, 480 – Alvinópolis (11) 4414-1350 (11)4412-8412

UBS Centro – R. Castro Fafe, 201 – Centro (11) 4414-6500 Vacina 4414- 6501

UBS Flamenguinho – R. Ouro Preto, 700 – Alvinópolis (11) 4411-6871

UBS Maracanã – R. Joaquim Cintra Sobrinho s/n – Maracanã Recepção: (11) 4415-1690

UBS Portão – R. Antonio da Cunha Leite, s/n – Portão (11) 4416-3004

UBS Rio Acima – R. Maria Luiza Rocca Borges, s/n – Rio Acima (11) 4415-1170

UBS Tanque – Estr. Velha de Bragança Paulista, 2.450 – Tanque (11) 4416-1337

USF Cachoeira – Estr. da Cachoeira, s/n – Cachoeira (11) 9.4808-3781/(11) 9.8634-0057

USF Cerejeiras – R. Washington Luis, 180 – Jardim Cerejeiras (11) 4418-2065 (11) 4413- 2929

USF Itapetinga – R. Gerânios, 25 – Retiro das Fontes (11) 4412-3919 / 4411-1458

USF Jardim Imperial – R. Maracanã s/n – Jardim Imperial (11) 4413-0811/4418-2067/(11) 4413-0221

USF Rio Abaixo – Fazenda Santa Izabel, s/n – Rio Abaixo (11) 4416-4811

USF São José – R. Mantiqueira, s/n – Caetetuba (11) 4418-3070

USF Boa Vista – Estr. Municipal Juca Sanches, s/n, Centro Rural – Boa Vista (11) 4494-8170

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia