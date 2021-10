Atibaia faz mutirão de vacinação para maiores de 18 anos nesta quinta-feira (21)

Nesta quinta-feira, 21 de outubro, a Secretaria Municipal de Saúde de Atibaia fará mais um mutirão de vacinação contra a Covid-19, sem necessidade de agendamento, para pessoas de 18 anos ou mais que ainda não tomaram a primeira dose ou que estão com a segunda dose em atraso.

O mutirão ocorrerá das 19h às 21h30 no Centro Integrado de Educação Municipal – CIEM (Rua da Imprensa, nº 165 – Bairro Jardim Terceiro Centenário). É importante levar o cartão de vacinação e documento com foto.

A imunização contra Covid-19 tem sido realizada mediante agendamento em Atibaia para evitar filas e aglomerações, mas, em algumas oportunidades, a Secretaria de Saúde promove “livre demanda” para agilizar ainda mais o ritmo de aplicação das vacinas.

Quase 2.000 doses de vacina contra Covid-19 foram aplicadas na população de Atibaia durante o mutirão de vacinação realizado na noite de quinta-feira (14) e no último sábado (16). Foram 700 doses aplicadas na quinta-feira e 1.081 no sábado. Também foram aplicadas 164 doses em jovens 12 a 17 anos que foram aos postos de saúde no sábado, totalizando 1.945 no mutirão.

De acordo com dados atualizados nesta quarta-feira (20), Atibaia já aplicou um total de 221.587 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 121.457 de primeira dose, 89.682 de segunda dose, 6.917 de terceira dose/adicional e 3.531 de dose única, o que significa que 86,7% da população total tomou ao menos uma dose ou dose única e 64,7% está com esquema vacinal completo.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia