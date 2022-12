Covid-19: Atibaia confirma mais um óbito pela doença

Atibaia registrou mais um óbito por Covid-19, de acordo com boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (30) pela Secretaria Municipal de Saúde. O 441º óbito confirmado na cidade refere-se a uma mulher de 85 anos, com doença de base, que foi internada na enfermaria da Santa Casa de Atibaia em 25 de novembro e faleceu no dia 27.

Neste mês de novembro, Atibaia registrou 997 casos confirmados de Covid-19, um grande aumento em relação a outubro, quando a cidade confirmou 72 casos da doença.

(Imagem Ilustrativa: Fusion Medical Animation por Unplash)

BOLETIM COVID-19 ATIBAIA

Notificações: 50.052

Descartados: 26.162

Confirmados: 23.741

Recuperados: 20.979

Em investigação: 149

Óbitos confirmados: 441

DENGUE (dados de 2022)

Notificações: 1.463

Descartados: 391

Confirmados: 1068

Em Investigação: 4

Óbitos confirmados: 1

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia