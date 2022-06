Covid-19: Atibaia inicia vacinação da 4ª dose para maiores de 40 anos

O município de Atibaia começa nesta quarta-feira (22) a aplicação da 4ª dose da vacina contra Covid-19 em pessoas com 40 anos ou mais, com intervalo de pelo menos quatro meses para a 3ª dose. Este público deve comparecer às unidades de saúde com sala de vacina ou ao Centro Permanente de Vacinação, que fica no Centro de Convenções (Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez, 511 – Vila Thais).

É preciso apresentar carteira de vacinação e documento com foto.

(Imagem Ilustrativa: Gerd Altmann por Pixabay)

Atenção para os horários dos próximos dias, em função de programação do aniversário da cidade na próxima sexta-feira (24):

– Nas unidades de saúde das 8h às 15h30 até dia 23/06 (24/06 estarão fechadas devido ao feriado);

– Centro de Convenções: até dia 22/06 das 7h às 19h

23/06 a 25/06 das 7h às 17h

26/06 das 7h às 12h

Veja as unidades de saúde com vacinação em Atibaia:

– UBS Santa Clara – Av. Dr. Flávio Pires de Camargo, 1.200 – Caetetuba (11) 4411-9952

– UBS Alvinópolis – R. Padre Feliciano Grande, 480 – Alvinópolis (11) 4414-1350 (11)4412-8412

– UBS Centro – R. Castro Fafe, 201 – Centro (11) 4414-6500 Vacina 4414- 6501

– UBS Flamenguinho – R. Ouro Preto, 700 – Alvinópolis (11) 4411-6871

– UBS Maracanã – R. Joaquim Cintra Sobrinho s/n – Maracanã Recepção: (11) 4415-1690

– UBS Portão – R. Antonio da Cunha Leite, s/n – Portão (11) 4416-3004

– UBS Rio Acima – R. Maria Luiza Rocca Borges, s/n – Rio Acima (11) 4415-1170

– UBS Tanque – Estr. Velha de Bragança Paulista, 2.450 – Tanque (11) 4416-1337

– USF Cachoeira – Estr. da Cachoeira, s/n – Cachoeira (11) 9.4808-3781/(11) 9.8634-0057

– USF Cerejeiras – R. Washington Luis, 180 – Jardim Cerejeiras (11) 4418-2065 (11) 4413- 2929

– USF Itapetinga – R. Gerânios, 25 – Retiro das Fontes (11) 4412-3919 / 4411-1458

– USF Jardim Imperial – R. Maracanã s/n – Jardim Imperial (11) 4413-0811/4418-2067/(11) 4413-0221

– USF Rio Abaixo – Fazenda Santa Izabel, s/n – Rio Abaixo (11) 4416-4811

– USF São José – R. Mantiqueira, s/n – Caetetuba (11) 4418-3070

– USF Boa Vista – Estr. Municipal Juca Sanches, s/n, Centro Rural – Boa Vista (11) 4494-8170

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia