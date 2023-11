Dicas de alimentação e hidratação para proteger a imunidade

Como manter seu sistema imunológico protegido? Quando falamos em imunidade, um combo de atitudes é importante para manter nossa saúde em alta. É aumentar nossas proteções frente ao estresse da vida diária. Algumas medidas:

Alimentação colorida e equilibrada;

Hidratação;

Horas adequadas de sono e com qualidade;

Prática regular de exercício físico e ter um estilo de vida ativo.

(Imagem Ilustrativa de Anna Pelzer por Unsplash)

Como a alimentação pode ajudar?

No campo da nutrição, não existem alimentos mágicos; nenhum alimento ou nutriente isolado é capaz de nos proteger nossa saúde. Planeje e organize sua dieta com diversidade de grupos alimentares e prato colorido. Quanto maior a variedade alimentar, maior a chance em atender as recomendações nutricionais.

Priorize alimentação colorida, fonte de compostos bioativos, vitaminas e minerais:

VEGETAIS VERDE ESCUROS (espinafre, bertalha, brócolis, agrião, couve…): fontes de fibras, betacaroteno, ferro, ácido fólico;

FRUTAS E LEGUMES ALARANJADOS (mamão, cenoura, damasco): ricos em pigmento carotenoide, vitamina A e vitamina C. Atuam na manutenção dos tecidos, pele e cabelos, aumentam a imunidade e a defesa antioxidante e melhoram a acuidade visual e a visão noturna;

FRUTAS E LEGUMES AVERMELHADOS (morango, tomate, cereja, berrys, goiaba): excelentes fontes de vitamina C, licopeno, antocianinas e ácido elágico, têm propriedades antioxidantes, cardioprotetoras e estimulantes do sistema imunológico;

ALIMENTOS ROXOS (uva roxa, ameixa, mirtilo, jabuticaba): fontes de antocianina e resveratrol. Possuem propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, antifúngicas e cardioprotetoras.

Mantenha o intestino “integro”:

Alimentação rica em fibras: prefira alimentos integrais e ingira pelo menos cinco porções de frutas, verduras e legumes;

Atenção ao consumo de probióticos em cápsula ou pó ( Bifidobacterium e Lactobacillos) e também presente nos alimentos como iogurte, kefir , kombucha, chucrute, picles

Atenção à ingestão de prebióticos: alcachofra, alho, alho poró, aspargo, banana, beterraba, cebola, centeio, cevada, chicória, mel, aveia, tomate, maçã, feijão, ervilha

Atenção à hidratação:

A defesa e proteção do organismo contra microrganismos que entram através do trato respiratório é realizada por anticorpos, principalmente pelas Imunoglobulinas tipo A (IgA), que estão presentes principalmente na saliva. A redução do fluxo salivar pode diminuir a quantidade de IgA.

Beba de 35 a 40 ml água/kg peso diariamente;

Durante a prática esportiva, de 400 a 800 ml água/ hora;

Após o exercício reponha 150% do peso perdido

Receita de Shot que pode ser adicionado no seu programa alimentar diário

Ingredientes:

Suco de 1 limão espremido

1 colher de chá de cúrcuma ou açafrão

1 colher de chá de gengibre em pó

10 gotas de extrato de própolis verde ou vermelho

Modo de preparo: misture todos os ingredientes e beba instantaneamente.

Fonte: EuAtleta