Inverno: veja lista com 11 frutas da estação

Nesta semana começou o inverno e, mesmo que o friozinho desperte aquela vontade de comer alimentos gordurosos, é importante estar atento para conseguir uma boa alimentação durante a estação.

Para a nossa temperatura corporal em torno de 37ºC no inverno, o nosso corpo gasta mais calorias e, por isso, temos a sensação de estar sempre com fome. Para não cair nas tentações e manter a dieta equilibrada neste período, nada como consumir frutas fresquinhas da estação nos lanches entre as refeições.

Graças ao baixo nível calórico e por possuir fibras, a carambola é uma ótima opção para dietas de emagrecimento (Imagem Ilustrativa: FabioRibeiro / Pixabay)

A nutricionista Priscila Peixoto indica uma lista de 11 frutas da época e mostra seus principais benefícios. Confira:

1. Carambola

A carambola é uma aliada do emagrecimento, porque é uma fruta com muito poucas calorias. Priscila comenta que a fruta é rica em vitamina C e antioxidantes, que ajudam a proteger as células do corpo e combatem o envelhecimento. Além disso, possui fibras, que dificultam o aumento de açúcar no sangue. Logo, pode ser consumida por pessoas com diabetes.

Ela possui compostos bioativos que podem prevenir gordura no fígado, reduzir os níveis de colesterol, além de ser uma fruta aliada a proteção do câncer de fígado. Entretanto, a nutricionista alerta que apesar de seus benefícios, a carambola é contraindicada para pessoas que possuem insuficiência renal, pois possui uma toxina que esses portadores não conseguem eliminar do corpo. Como a toxina não é eliminada, ela acumula no sangue, e pode provocar sintomas como vômitos e confusão mental.

2. Banana

A fruta é uma aliada na regulação do intestino pois é rica em fibras. Além disso, possui potássio, vitaminas C e B6, antioxidantes e carboidratos. A nutricionista explica que a banana também previne doenças cardíacas, pois suas fibras ajudam a diminuir a absorção de colesterol no intestino, e o seu teor de potássio tem papel fundamental para o funcionamento do coração, o que ajuda a diminuir o risco de infarto. A banana também faz bem para a digestão, aumenta a saciedade e ajuda a evitar câimbras musculares. Ela é uma ótima fonte de carboidrato, sendo uma boa opção de consumo pré-treino para fornecer energia para as atividades físicas.

3. Caju

Apesar de não ser teoricamente uma fruta, e sim um pseudofruto, vale a pena incluir o caju nesta lista. Ele possui vitamina C, fósforo, magnésio, potássio, zinco, ferro, cobre e cálcio. Peixoto explica que ele ajuda a aumentar a imunidade, pois a combinação da vitamina C e zinco tem ação antioxidante e ajuda a diminuir o estresse oxidativo das células. O caju é pouco calórico e é rico em fibras, o que colabora com a sensação de saciedade e para garantir o funcionamento do intestino. Um estudo de 2017 também mostrou que o caju ajuda a reduzir os níveis de colesterol no sangue, o que garante uma boa saúde do coração.

4. Caqui

A nutricionista afirma que, por ser uma fruta riquíssima em fibras, o caqui auxilia no bom funcionamento do intestino e ajuda a prevenir a prisão de ventre. Ele também é rico em vitamina A, C, E e minerais que atuam no bom desenvolvimento das funções do organismo.

O caqui contém licopeno, betacaroteno e uma grande quantidade de frutose; portanto deve ser consumido com cautela por portadores de diabetes. Além disso, a fruta possui luteína e zeaxantina, que estão diretamente relacionadas à redução do risco de doenças oculares. Devido ao seu alto teor de açúcar, é uma boa opção de fruta para se ingerir antes dos treinos para dar energia, além de ter potássio, que ajuda na reposição da perda do mineral durante os exercícios.

5. Coco

A polpa do coco é rica em nutrientes como fibras e gorduras boas, que ajudam a prolongar a sensação de saciedade, sendo, assim, um aliado no processo de emagrecimento. Possui vitaminas do complexo B e vitamina C, que auxiliam no combate ao envelhecimento e prevenir doenças degenerativas. A água do coco é ideal para reposição de líquido e sais perdidos na transpiração, pois é rica em potássio, cálcio e magnésio. O alto teor de fibras presente no coco contribui ainda para o bom funcionamento do intestino.

6. Kiwi

O kiwi, além de possuir poucas calorias, tem grande valor nutricional, pois é rico em vitaminas C e K, potássio, folato e fibras. Além disso, possui antioxidantes e flavonoides que ajudam a reduzir a inflamação crônica do trato respiratório e o estresse oxidativo. A nutricionista comenta que o kiwi auxilia a evitar a prisão de ventre, pois é uma fruta rica em fibras, principalmente a pectina, que ajuda não só a facilitar o movimento do intestino, mas atua também como um laxante. Ele possui também em actinidina, uma enzima que atua na digestão de proteínas. O kiwi também é rico em água, o que facilita na diminuição da retenção de líquidos, já que favorece a eliminação deles pela urina.

7. Laranja

Apesar de ser conhecida por ser rica em vitamina C, a laranja também possui também flavonoides e betacaroteno. Por ter uma grande concentração de fibras, ajuda a diminuir a absorção de colesterol e melhora o funcionamento do sistema digestivo. A fruta também é uma boa fonte de ácido fólico, que contribui com a diminuição de crises alérgicas. Os carotenoides, junto com a vitamina C, auxiliam no bom funcionamento da tireoide. Ela colabora com o fortalecimento do sistema imunológico, reduz o estresse oxidativo associado à diabetes e também a modula o açúcar no sangue.

8. Maçã

Tanto a polpa quanto a casca da maçã são fontes de vitamina C e de sais minerais como cálcio, fósforo e potássio. Ela também é uma fruta pouco calórica e rica em fibras, que auxilia no funcionamento do intestino. Priscila explica que a maçã é rica em pectina, uma fibra solúvel, que ajuda a diminuir a absorção de gorduras provenientes da alimentação. Assim, a fruta age na redução do colesterol, o principal responsável pelo desenvolvimento de doenças cardiovasculares.

A maçã possui polifenóis, que contribuem para reduzir a absorção de açúcar no sangue, e assim, ajudam a reduzir a glicemia. Além disso, a maçã possui um poderoso antioxidante, a quercetina, que atua na eliminação de radicais livres do organismo e tem ação anti-inflamatória.

9. Mexerica ou tangerina

A mexerica, além de possuir poucas calorias, ajuda a diminuir a absorção do colesterol, de gorduras e de açúcares no organismo. A fruta possui alto teor de ácido ascórbico, um ótimo antioxidante natural, além de potássio. Outro benefício apontado pela nutricionista é a quantidade de fibras presentes na fruta, o que colabora para regular o trânsito intestinal. Além disso, as fibras solúveis da mexerica ainda fortalecem as bactérias benéficas do intestino, essenciais na proteção contra infecções.

A fruta ajuda o organismo a absorver o ferro dos outros alimentos, agindo na prevenção da anemia. A mexerica também é rica em água e sais minerais, o que é importante para a reposição dos eletrólitos perdidos durante a prática de atividade física.

10. Morango

O morango contém, em sua composição nutricional, vitaminas como a E, betacarotenos, compostos bioativos e é uma excelente fonte de vitamina C. Assim, é uma fruta que reforça a imunidade e ajuda no processo de cicatrização de feridas e absorção do ferro presente nos alimentos. A vitamina C presente no morango contribui para a produção de colágeno, deixando a pele mais firme. A fruta também possui proteínas, fibras e gorduras boas que causam sensação de saciedade. O morango também é benéfico para a saúde dos olhos, pois contém zeaxantina, um carotenóide que ajuda a proteger os olhos dos raios violetas vindos da luz solar.

11. Uva

A nutricionista explica que a uva é uma fruta rica em antioxidantes, encontrados principalmente em sua casca, folhas e sementes, que proporcionam diversos benefícios para a saúde, como prevenção do câncer, diminuição da fadiga muscular e melhora do funcionamento do intestino. A fruta tem boas concentrações de potássio, mineral que ajuda no controle da pressão arterial e contribui para a saúde do coração. A uva possui baixo índice glicêmico e tem resveratrol, substância que aumenta a sensibilidade à insulina e melhora a capacidade do corpo de usar glicose. Ela ainda possui diversas vitaminas, como A, C, E e K, e minerais como cálcio, magnésio, fósforo e potássio.

Priscila Peixoto Baptista é nutricionista e possui especialização nas áreas de Nutrição na Saúde e Qualidade de Vida, Obesidade e Emagrecimento e também em Nutrição Esportiva Funcional.

Fonte: EuAtleta