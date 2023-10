10 alimentos que parecem saudáveis para crianças, mas não são

Qual mãe ou pai não guarda na despensa de casa alguns alimentos industrializados que os filhos adoram comer (e nós também)?. Em muitos dos casos, eles estão ali para “matar” a vontade da criança por um doce antes de dormir ou até mesmo para levar dentro da lancheira da escola. O problema é que muitos pais liberam geral e não percebem que esses produtos somente parecem ser belisquetes inocentes e, na verdade, causam prejuízos para a saúde. Além disso, esse inocente costume pode se transformar em um hábito difícil de ser mudado, principalmente quando os pequenos apresentam algum grau de seletividade alimentar. Abaixo, veremos 10 alimentos que parecem inofensivos e até saudáveis, mas não são.

Gelatina: parece saudável e inofensiva, mas não é. (Imagem Ilustrativa de Lynn Greyling por Pixabay)

“Hoje em dia, vejo muitas crianças com seletividade ou recusa alimentar. Portanto, precisamos estar atentos para pedir ajuda, se necessário. Muitas vezes, elas precisam apenas de estímulo, paciência e, sobretudo, de que não desistamos delas, nutricionalmente falando. Sempre pode melhorar. Outro ponto importante é lembrarmos que o exemplo dentro de casa é o que prevalece. Não adianta nada falar para os meus filhos comerem alimentos saudáveis, se eu mesma não como. Somos o exemplo! Hoje no trabalho que faço nas escolas viso exatamente isso: educar o paladar e a mente das crianças para que elas entendam que o saudável pode ser gostoso”, enfatiza a nutricionista Alexandra Marinho, pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional, Nutrição Pediátrica e Escolar. Confira a lista!

1. Barra de cereal

A grande maioria contém muito açúcar e poucas fibras, o que prejudica a resposta glicêmica adequada do organismo. Quer uma barrinha de cereal realmente rica em fibras e sem açúcar? Procure bastante, leia os rótulos ou faça em casa.

2. Achocolatado

A grande maioria possui muito açúcar e pouco cacau em sua composição. Os menores de 2 anos não devem consumir chocolate de nenhum tipo. Para os maiores, é possível fazer um chocolate quente ou gelado de verdade em casa, e não um achocolatado, usando leite e cacau em pó ou chocolate em pó 70%, sem adicionar açúcar e aditivos como corantes, aromatizantes e estabilizantes.

3. Gelatina

Não é um alimento. A gelatina de uva, por exemplo, nem tem uva na sua lista de ingredientes. Contém apenas substâncias ultraprocessadas, como corantes e aromatizantes que dão aquela cor e aquele cheirinho artificiais de fruta, além de conter açúcar;

4. Açaí com guaraná

O problema aqui não é nem o açaí em si, mas o xarope de guaraná agregado ao açaí, que também aumenta muito o açúcar no organismo.

5. Bisnaguinha

Um pão que permanece numa prateleira de mercado sem estragar durante três meses não pode ser bom. Isso porque são acrescentadas muitas substâncias desnecessárias a esse pão para aumentar o tempo útil de prateleira. Vale para a maioria dos pães de forma também.

6. Iogurte de fruta pronto, industrializado

Iogurte bom é aquele que tem poucos ingredientes na sua lista. Normalmente o de morango já pronto tem uma grande lista de substâncias desnecessárias à nossa saúde. Vale mais comprar o iogurte natural e bater no liquidificador com frutas;

7. Queijinho petit suisse

Os queijinhos como Danoninho e Chambinho também são um alimento ultraprocessado, e incluem espessantes, xarope de açúcar e corantes em sua formulação.

8. Biscoito maisena

Só tem açúcar e farinha de amido de milho e, infelizmente, ainda é muito usado na rotina dos bebês. A especialista destaca que é necessário oferecer às crianças alimentos com menos açúcar e farinhas refinadas para a manutenção da saúde;

9. Suco de caixinha

A maioria começa a sua lista com açúcar e água, fruta mesmo, que é bom, quase nada. Por que não oferecer a fruta inteira para a criança? Fruta é sempre melhor que suco de fruta. E suco de fruta natural é sempre melhor que o de caixinha.

10. Geleia de mocotó

Apesar de parecer saudável, é outro alimento que têm uma grande quantidade de açúcar, além de corantes e, nos casos das com sabor, aromatizantes.

Especialista dá dicas de como preparar opções saudáveis em casa

Existem receitas de gelatinas caseiras utilizando gelatina incolor ou ágar ágar com suco de fruta concentrado. O de uva fica maravilhoso, com suco de uva integral!

Alguns cereais matinais são muito açucarados, mas no mercado já conseguimos encontrar versões orgânicas e zero açúcar. Tem que ler os rótulos.

Existem também opções de biscoitos saudáveis, inclusive uma marca de biscoitos orgânicos e que, de fato, são integrais, pois o grão integral é o primeiro ingrediente da lista.

E mais: por que não usar cacau em pó ao invés de achocolatado cheio de açúcar? É possível encontrar uns muito saborosos no mercado.

Ah, e sempre prefira a a fruta inteira ao suco. Mas se optar pelo suco, que seja o natural, feito em casa, sem açúcar e aditivos.

Aplicativo Desrotulando

Entender os nomes esquisitos que vêm escritos nas embalagens dos produtos é sempre uma odisseia. É normal ficarmos perdidos entre o acessulfame de potássio e os edulcorante, por exemplo. Mas, felizmente, um grupo de nutricionistas lançou o aplicativo Desrotulando, que traduz pra gente os rótulos dos alimentos. É muito simples: basta baixar o app, escanear o código de barras dos produtos e pronto!

Todas as informações nutricionais, além de pontos positivos e negativos para a saúde, aparecem na tela do celular como um raio-X. E tudo escrito de forma super simples de entender, para todos os consumidores entenderem e levarem para a casa os alimentos mais saudáveis para a sua família.

Caso o item já esteja cadastrado no banco de dados, é exibida uma análise da rotulagem nutricional da mercadoria, com uma nota de 0 a 100, que é atribuída ao alimento.

O app oferece recursos gratuitos e funções que são desbloqueadas apenas com a assinatura de uma conta premium. Ao tocar na opção “preferências” do menu do aplicativo, é possível encontrar o perfil “Saúde em geral” ativo na versão não paga.

Fonte:

Alexandra Marinho (@alenutrimaternoinfantil) é nutricionista pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional, Nutrição Pediátrica e Escolar, com atuação no Rio de Janeiro.

Fonte: EuAtleta