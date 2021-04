O Prefeito de Atibaia, Emil Ono, assinou no último dia 29 o termo de adesão à campanha “Vacina Contra a Fome”, iniciativa do governo do estado de São Paulo que promoverá a arrecadação de alimentos para as famílias em situação de vulnerabilidade social. O objetivo é incentivar a doação de alimentos não perecíveis no momento em que os cidadãos forem tomar a vacina contra a Covid-19.

As doações poderão ser realizadas nos postos de vacinação disponíveis na cidade (veja lista abaixo), no horário em que estiver acontecendo a aplicação das doses. Recomenda-se a doação de alimentos não perecíveis tais como: arroz, feijão, macarrão, óleo vegetal e leite em pó, prioritariamente, entre outros. É importante ressaltar que a doação não é obrigatória, mas opcional, e todo alimento arrecadado será repassado pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e pelo Fundo Social de Solidariedade de Atibaia para as famílias em situação de vulnerabilidade social do município.

Atibaia adere à campanha “Vacina Contra Fome” para arrecadação de alimentos (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Confira a relação de postos de saúde destinados à vacinação contra Covid-19 em Atibaia:

UBS Centro – Rua Castro Fafe, 201, Centro – 4414-6500;

CCTI Rosa Aparecida Panzone – Praça Santo Antônio, 79 (ao lado da Igreja Cristo Rei), Alvinópolis – 4412-8412;

UBS Sumico Ono – Pr. Santo Antonio, 110, Alvinópolis – 4418-2077

UBS Ana Cecília Batista de Sá – Rua Ouro Preto, 700, Flamenguinho – 4411-6871;

US Santa Clara – Av. Flávio Pires de Camargo, 1200, Caetetuba – 4411-9952;

USF Cerejeiras – Rua Washington Luis, 180, Jd. Cerejeiras – 4413-2929;

USF Ana Nery – Rua Pacaembú, s/n, Imperial – 4413-0811;

USF Majuca Macedo – Rua Antônio Cunha Leite, s/n, Portão – 4416-3004;

USF Itapetinga – Rua Gerânios, 25, Retiro das Fontes – 4412-3919;

UBS Maracanã – Rua João Neto, 580, Maracanã – 4415-1690;

USF Pompeu Vairo – Estrada do Mingu, s/n, Rio Abaixo – 4416-4811;

USF Boa Vista – Estrada Municipal Juca Sanches, s/n, Boa Vista – 4494-8170;

UBS Tanque – Estrada Velha de Bragança Paulista, 2450, Tanque – 4416-1337;

USF Cachoeira – Estr. da Cachoeira, s/n, Cachoeira – 98634-0057;

USF São José – Rua Mantiqueira, s/n, Caetetuba – 4418-3070.

Cadastro de Benefício Eventual (Alimentos)

Criado no ano passado, o Cadastro de Benefício Eventual (Alimentos) é um serviço da Prefeitura que procura atender às famílias em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar do município e está disponível pelos telefones: (11) 9.8674-0113 (CRAS Imperial), (11) 4402-4329 (CRAS Caetetuba), (11) 4416-9183 (CRAS Portão), (11) 4426-1554 (CRAS Tanque), (11) 9.4159-3795 (Centro) e (11) 9.8711 6069 (Cadastro Único). A SADS informa que todos esses telefones oferecem atendimento exclusivamente via WhatsApp, com horário de funcionamento de segunda a sexta-feira, das 9 às 15h. O número da Central de Benefício Eventual é o (11) 4414-0650 e é o único telefone fixo que não funciona através do aplicativo WhatsApp, mas aceita ligações a cobrar.

Os pedidos são analisados pelos técnicos sociais da SADS e é importante ter em mãos RG, CPF e NIS (para os que estão inscritos no Cadastro Único), além dos documentos pessoais de todos os residentes na casa. Também é fundamental informar corretamente o telefone para retorno e o endereço para entrega da cesta.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia