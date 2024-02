Alimentação no Carnaval: o que comer antes, durante e depois

No Carnaval não é preciso abandonar a dieta e os cuidados com a saúde. Faça escolhas inteligentes, negocie a utilização dos alimentos e tenha moderação no consumo de comida e bebida alcoólica. Saiba o que comer antes, durante e depois da folia para ter a melhor alimentação no Carnaval.

(Imagem Ilustrativa: Silvia por Pixabay)

Cuidados antes do bloco/baile/desfile

Não saia em jejum: faça refeição antes de sair de casa, seja café da manhã, almoço ou jantar. Comer antes de cair na folia fornece energia;

Evite alimentos fritos e preparações gordurosas e de difícil digestão. Eles possuem alta densidade energética.

Exemplos de café da manhã:

Fruta + tapioca com ovo mexido;

Salada de frutas + sanduíche de queijo minas;

Iogurte + salada de frutas + mel + granola.

Exemplos de almoço ou jantar:

Carne de boi magra/frango/peixe/mignon suíno/omelete/soja;

Legumes cozidos/refogados/purê;

Arroz/batata/aipim/quinoa/couscous/massa.

Cuidados durante o bloco/baile/desfile

Atenção com a alimentação na rua e evite alimentos com alto potencial de contaminação: camarão, frutos do mar, sanduíches naturais e preparações cruas e cremosas apresentam maior risco de contaminação;

Não fique muitas horas sem comer;

Faça trocas inteligentes. Troque preparações fritas por preparações assadas, cozidas e refogadas.

Sugestões:

Comidinhas rápidas: milho, Biscoito Globo, picolé, esfiha e açaí;

Pode levar na bolsa/pochete/mochila: barra de proteína, fruta seca e bananada.

Petiscos:

Opte por churrasquinho, sanduíche com carne (sem queijo), filé ou frango aperitivo, picanha na pedra sem a gordura, caldinho de feijão sem bacon e torresmo, picles, pizza branca e ovo de codorna;

Tente comer sanduíche de filé, lombinho, rosbife ou carne assada.

Bebidas:

Mantenha a hidratação tomando água;

Tenha moderação no consumo de bebida alcoólica. Possui alto valor energético.

Cuidados pós-bloco/bailinho/desfile

Faça uma refeição completa para repor energia e acelerar a recuperação:

Carne de boi magra/frango/peixe/mignon suíno/omelete/soja;

Legumes cozidos/refogados/purê;

Arroz/batata/aipim/quinoa/couscous/massa.

Fonte: EuAtleta