Chef inspira mulheres com cozinha sustentável na periferia de Atibaia

A chef banqueteira Elaine Barcellos, conhecida por sua paixão pela gastronomia, está dedicando seu talento para ensinar e inspirar comunidades na periferia. Com uma história inspiradora, a chef revela que a comida não apenas alimenta, mas também salva vidas.

Cozinha Sustentável (Foto: Divulgação)

Nascida no subúrbio do Rio de Janeiro e mãe de cinco filhas, a chef sustentou sua família com a renda proveniente de suas criações culinárias. Sua missão vai além da cozinha, pois acredita no potencial transformador da gastronomia como meio de proporcionar oportunidades a outras mulheres como ela.

No próximo dia 18 de dezembro, acontecerão as últimas aulas do projeto “Cozinha Sustentável” em Atibaia. Este ano, o projeto proporcionou de forma gratuita a experiência culinária a mais de 300 mulheres das comunidades locais. “Aqui é um espaço acolhedor e de muita troca de experiências, onde a gente ensina e aprende muito”, afirma a cozinheira.

Cozinha Sustentável (Foto: Divulgação)

Durante o curso, Elaine compartilha seu conhecimento prático, demonstrando a preparação de três receitas distintas. Além disso, oferece dicas valiosas sobre embalagem, cálculo de preço de venda e outras informações cruciais para quem busca empreender nesse ramo.

Com foco em produção sustentável e alimentação saudável, as aulas ocorrem nos períodos da manhã e da tarde. Este é o segundo ano do projeto, e a chef expressa sua esperança de manter o curso em 2024. Ela conta com o patrocínio da Atibaia Saneamento e o apoio da prefeitura para continuar transformando vidas por meio da gastronomia.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pessoalmente no Núcleo de Inclusão Produtiva de Atibaia ou enviando uma mensagem para o WhatsApp 11 97443-8930 a partir das 8:00hs do dia 05/12.

Fonte: Assessoria de Imprensa / Anderson dos Santos – Produtor Cultura