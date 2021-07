Campanha “Vacina Contra a Fome” arrecada mais de oito toneladas de alimentos em Atibaia

A Prefeitura de Atibaia aderiu à campanha estadual “Vacina Contra a Fome” e arrecadou mais de oito toneladas de alimentos, que foram incluídos em cestas básicas e entregues às famílias cadastradas junto à Assistência Social do município. Em parceria com a Secretaria de Saúde, as doações são incentivadas já no momento do agendamento para a vacina de Covid-19.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Para colaborar, as doações podem ser realizadas nos postos de vacinação, no horário em que estiver acontecendo a aplicação das doses. Recomenda-se a doação de alimentos não perecíveis, tais como: arroz, feijão, macarrão, óleo vegetal e leite em pó, prioritariamente, entre outros.

Vale lembrar que a doação não é obrigatória, mas opcional, e todo alimento arrecadado será repassado pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e pelo Fundo Social de Solidariedade de Atibaia para as famílias em situação de vulnerabilidade social do município.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia