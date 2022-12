Planejando a ceia: Saiba qual prato de Natal tem menos calorias

No Natal e no Réveillon existem alimentos que carregam tradições familiares, simbolismos, memória afetiva e superstições, e não é necessário abrir mão dessas referências. O importante é negociar, ter moderação e saber como escolher o alimento. Legumes assados e frutas também são boas escolhas.

(Imagem Ilustrativa: Jed Owen por Unsplash)

Qual o prato de proteína mais magro, bacalhau, peru ou tender?

O peru. Pois em cada 100 gramas dos alimentos abaixo, temos:

Peru – 91 calorias;

Bacalhau – 140 calorias;

Tender (pernil) – 150 calorias.

Mas o maior diferencial é a forma de preparo, o que adicionamos às receitas: molhos cremosos ou à base de queijo, por exemplo, aumentam as calorias e a quantidade de gorduras, e devem ser evitados. Outra coisa importante são os acompanhamentos: saladas regadas apenas no azeite, sem molhos cremosos, combinam com todos esses pratos e não aumentam muito as calorias ingeridas.

Qual a forma ideal de se comer rabanada?

Cada fatia de rabanada preparada da forma tradicional, com leite condensado, açúcar com canela e frita pode chegar a quase 300 calorias.

Se substituirmos o leite condensado por leite de vaca ou de leite coco e fizermos a rabanada assada em vez de frita, reduzimos o valor energético (calorias) pela metade, mesmo mantendo o açúcar com a canela;

Não incluir recheio é uma boa pedida.

Como minimizar os danos à saúde

Orientações gerais

Mantenha rotina de treinos ou aproveite o período de férias e recesso do trabalho para experimentar novas modalidades. O importante é se manter em movimento: já que irá comer e beber mais, precisa gastar calorias;

As festas, em 2022, irão acontecer durante dois finais de semana: mantenha sua dieta nos outros dias, de segunda a sexta-feira.

Saiu da dieta durante um dia de semana por causa de uma confraternização? Retome em seguida.

Nos eventos

No preparo dos alimentos, há aumento do valor calórico quando adicionamos gorduras: manteiga, creme de leite, queijos e azeite/ óleo. Fritar os alimentos pode até dobrar o valor calórico da preparação. Prefira preparações cozidas, refogadas e assadas. Evite entradinhas fritas e a base de queijos. Inicie a refeição principal sempre por uma salada., ficará mais saciado e conseguirá fazer melhores escolhas. Abuse das folhas, tomate, palmito, cenoura e beterraba raladas, cogumelos, pepino, salada de lentilha, grão de bico e feijão fradinho; Evite molhos à base de creme de leite, queijos e maionese. Prefira mel com mostarda, azeite, vinagre balsâmico e iogurte com hortelã. Escolha a sobremesa que te dá prazer e complemente com frutas; Atenção ao consumo de bebida alcoólica. No comparativo em doses (1 taça de vinho = 1 lata de cerveja = 1 dose de uísque), todas possuem valor calórico similar. O importante é evitar excessos, beber para confraternizar e relaxar, mas evitando a ressaca do dia seguinte. Beber demais pode levar ao aumento de peso, perda de treinos e risco à saúde; Não perca o foco e o controle durante as festas, negocie, coma com prazer e moderação o que valer! Retome a organização alimentar no período entre o Natal e o Ano Novo.

Fonte: EuAtleta