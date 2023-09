Evento em alusão ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência acontece na próxima quarta-feira (20)

Com o objetivo de alertar a sociedade sobre a importância do desenvolvimento de meios de inclusão das pessoas com deficiência na comunidade, a Prefeitura de Atibaia realiza, no dia 20 de setembro, uma série de ações em comemoração ao Setembro Verde e em alusão ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado no próximo dia 21.

(Imagem Ilsutrativa de Nayeli Dalton por Unsplash)

As ações ocorrerão das 9h às 12h, no Sest-Senat, localizado na Rua das Juçaras, nº 110, no bairro Cerejeiras. O evento é voltado para trabalhadores das redes socioassistenciais pública e privada, profissionais das redes públicas de Educação e de Saúde, além de instâncias de controle social e toda a população.

A programação contará com uma palestra sobre “Capacitismo”, às 10h, ministrada pelo Dr. Marcelo Panico, advogado e consultor jurídico com vasta experiência nas áreas jurídica, cível, consumidor, trabalhista, contratos, societário e consultoria jurídica. Além disso, Dr. Marcelo Panico é consultor jurídico da Fundação Dorina Nowill para Cegos e vice-presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo.

Às 11h, a professora Danielle Borrego Perez, fisioterapeuta e membro do Departamento de Ensino da International Society of Experts and Researchers on Functioning and the ICF’s – ISEF, ministrará uma palestra sobre “Funcionalidade como Terceiro Indicador para Promoção de Saúde e Inclusão da Pessoa com Deficiência.” A palestrante também é professora do curso de Fisioterapia da Universidade São Francisco (USF), coordenadora do Núcleo de Estudos em Funcionalidade e Neuropediatria (NEFEN), membro do Laboratório de Análise do Desenvolvimento Infantil (LADI) da UFScar, e integra diversos grupos de pesquisa relacionados à funcionalidade e à inclusão.

O evento será encerrado com um debate, proporcionando um espaço para discussão e esclarecimento de dúvidas sobre o tema da inclusão e da acessibilidade para pessoas com deficiência.

A Prefeitura de Atibaia reforça a importância da participação nessas atividades em prol da conscientização e da promoção da inclusão das pessoas com deficiência na sociedade, contribuindo para um futuro mais acessível para todos.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia