Governo de SP volta a antecipar a vacinação contra Covid de adultos e adolescentes no estado

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que vai antecipar novamente o calendário de vacinação contra Covid no estado. Todos os adultos até 18 anos deverão receber a primeira dose da vacina até o dia 16 de agosto. Antes, a previsão era que eles fossem imunizados até 20 de agosto.

A vacinação de adolescentes, de 12 a 17 anos, que começaria a partir do dia 23, começa em 18 de agosto.

(Foto: Governo do Estado de São Paulo)

“São Paulo antecipa a vacinação de adultos, de todos com mais de 18 anos para o dia 16 de agosto. Adolescentes na faixa de 17 a 12 anos começarão a ser vacinados no dia 18 de agosto, começando pelos jovens com comorbidades e na sequência todos os demais jovens nessa faixa etária de 17 a 12 anos”, afirmou o governador João Doria (PSDB).

Essa foi a primeira agenda pública realizada pelo governador após ele sair do isolamento depois de ter sido reinfectado pela Covid.

Calendário vacinação

Adultos até 18 anos tomam primeira dose até 16 de agosto;

Do dia 18 a 29 de agosto, serão vacinados adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades, deficiências, gestantes e puérperas;

Dia 30 de agosto a 5 de setembro serão vacinados os adolescentes de 15 a 17 anos;

Dia 6 a 12 de setembro serão imunizados os adolescentes de 12 a 14 anos.

O Ministério da Saúde já anunciou a vacinação para adolescentes no país, após a vacinação de toda a população adulta.

Doria ressaltou que parte dos adultos só vai ter tomado a primeira dose da vacina em agosto e que a imunização só está completa após o recebimento da segunda dose. “O dia 16 de agosto não marca, no entanto, o fim da campanha de vacinação contra Covid em São Paulo. Isto porque o estado de São Paulo não deve atingir, nesta data, a completa imunização dos adultos, já que boa parte da população terá recebido apenas a primeira dose. A expectativa é a de que os adultos mais jovens, com idades entre 18 e 24 anos, sejam o último grupo a ser vacinado.”

Governo de SP divulga calendário de vacinação para adolescentes contra Covid-19 (Foto: Reprodução/Governo de SP)

Ampliação funcionamento comércio

Doria também anunciou uma nova flexibilização econômica ampliando o horário de funcionamento dos comércios e serviços até meia-noite e com capacidade de até 80% até o dia 17 de agosto.

Atualmente, o horário de funcionamento de bares, restaurares, shoppings e serviços de um modo geral é permitido até as 23h, com até 60% de ocupação.

“A partir do dia 17 de agosto não teremos mais limite de ocupação de espaços comerciais ou espaços públicos, abertos ou fechados, nem tampouco de horários, a partir de 17 de agosto”, ressaltou o governador.

Fonte: G1.globo.com