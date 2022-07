Julho Amarelo alcança resultados expressivos de testagem e vacinação em Atibaia

A Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Saúde, promoveu testagem e vacinação contra hepatite B como parte da campanha Julho Amarelo no município, entre elas uma ação realizada no Salão Paroquial da Igreja Cristo Rei, no bairro Alvinópolis, na última segunda-feira (25).

A Vigilância em Saúde, em parceria com a equipe do Ambulátório Sumico Ono, realizaram 66 testes rápidos de hepatite B e C, bem como ações de vacinação, com 30 doses de vacinas contra gripes aplicadas; 30 doses contra difteria e tétano; 20 doses contra hepatite B; 24 doses contra Covid-19; e 10 doses contra sarampo, caxumba e rubéola; atualizando a caderneta de vacinação de cerca de 100 pessoas durante essa iniciativa do Julho Amarelo de 2022.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Embora o mês esteja acabando, as ações do Julho Amarelo continuam para a população que não conseguiu comparecer à Igreja durante o mutirão. Todas as unidades de saúde de Atibaia ofertam testes rápidos de hepatites, sífilis e HIV de forma sigilosa e rápida, tranquilizando o munícipe ao realizar a testagem com privacidade.

As ações do Julho Amarelo integram a programação da Secretária de Saúde de Atibaia, que em conjunto com os mutirões da Administração Municipal busca prevenir e orientar a população sobre as hepatites e seus malefícios. Os vírus B e C são transmitidos pelo compartilhamento de objetos contaminados com sangue (agulhas, seringas, equipamentos e instrumentos, escova de dentes, alicates de unha, aplicação de piercing e confecção de tatuagens).

Ambulatório de Especialidades Sumico Ono

Referência nos atendimentos de doenças crônicas e infecções sexualmente transmissíveis, a Unidade de Saúde Sumico Ono tornou-se ambulatório de infectologia, oferecendo testagem rápida para HIV, Sífilis, Hepatites B e C, além de profilaxia pós-exposição sexual (PEP), profilaxia pré-exposição (PREP) e diagnósticos seguidos de tratamentos para outras ISTs.

Atualmente, a equipe de Saúde está trabalhando para o ambulatório ser habilitado como Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA). Na unidade também acontece atendimento de seguimento clínico com vítimas de violência sexual, além do Programa de Cessação de Tabagismo e Gestantes com Toxoplasmose.

Vale ressaltar que a Unidade Sumico Ono ainda cuida de casos de doenças pulmonares crônicas (como asma grave em adultos, DPOC – em casos mais avançados). Especialmente neste mês, a população que necessitar de testes pode visitar a Unidade de Saúde Sumico Ono, que fica na Praça Santo Antônio, nº110, bairro Alvinópolis.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia