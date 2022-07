Julho Amarelo: Atibaia realiza mutirão de testagem e vacinação contra Hepatite

A Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Saúde, realiza na próxima segunda-feira (25), testagem e vacinação contra Hepatite, integrando o calendário de ações da campanha Julho Amarelo, também com orientações de prevenção, no salão Paroquial da Igreja Cristo Rei, localizada na Praça Santo Antônio, nº 79 – Alvinópolis.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A Vigilância em Saúde deu início à campanha no último dia 11, com mutirões em salões de beleza, barbearias e estúdios de tatuagens, para orientações e prevenções das hepatites virais, que podem ser transmitidas por meio de objetos de uso pessoal como seringas, alicates de unha, agulhas e lâminas para depilação.

A programação do Julho Amarelo será aberta ao público no dia 25 com testagem de hepatite B e C, das 8h até as 15h, além das demais testagens para HIV e Sífilis e orientações de prevenção. No local, também serão aplicadas vacinas contra Covid-19, Influenza, Hepatite B, dupla adulto (Difteria e Tétano) e SCR (também conhecida como Tríplice Viral), contra sarampo, caxumba e rubéola.

As ações integram o calendário de mutirões da Secretaria de Saúde de Atibaia, com o objetivo de incentivar a população na prevenção de doenças em geral e atualização da caderneta de vacinação.

Foco central da campanha deste mês, Hepatite é o nome dado à inflamação que atinge o fígado, causada por uma infecção viral, que pode ser provocada pelo uso excessivo de substâncias tóxicas (álcool, medicamentos e drogas), doenças genéticas ou autoimunes.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia