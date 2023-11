Onda de calor: SP orienta a população sobre estresse térmico e riscos à saúde

As temperaturas extremas que estão atingindo grande parte do país chamam a atenção para o impacto que as ondas de calor causam no corpo humano, trazendo sintomas como mal-estar, fadiga, dor de cabeça, irritabilidade e indisposição.

“Essa resposta do organismo frente às mudanças bruscas de temperatura chama-se estresse

térmico e acontece quando o corpo não consegue se termorregular, ou seja, manter sua

temperatura média, que seria em torno de 36,5ºC”, explica Silvana Vertematti, pediatra e

médica do Esporte do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe),

órgão vinculado à Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD) do Governo de São Paulo.

(Imagem Ilustrativa de Gerd Altmann por Pixabay)

A médica aponta que alguns grupos merecem mais atenção nessa situação, como as crianças e

os idosos, pois são mais suscetíveis à vasodilatação no calor e podem apresentar dificuldade na

regulação da temperatura do corpo. Nessas faixas etárias também é comum a falta de

percepção de sede, havendo o risco de desidratação.

Pessoas com problemas cardíacos também se encaixam nesse perfil e, caso a doença não

esteja controlada, seu quadro pode evoluir para algo mais sério, como um infarto ou acidente

vascular cerebral (AVC). Para evitar riscos à saúde, Silvana indica os seguintes cuidados:

Mantenha-se hidratado. O suor excessivo leva à perda de substâncias que são

importantes para a manutenção do organismo, como sais e eletrólitos, podendo

causar problemas renais. Bebidas geladas ajudam o corpo a se resfriar em situações de

calor intenso, então são recomendadas;

importantes para a manutenção do organismo, como sais e eletrólitos, podendo causar problemas renais. Bebidas geladas ajudam o corpo a se resfriar em situações de calor intenso, então são recomendadas; Evite a exposição ao sol nos horários das altas temperaturas. O calor interno aumenta

a vasodilatação, diminuindo ainda mais a pressão. Pessoas com a pressão baixa podem

sentir tonturas e até desmaiar;

a vasodilatação, diminuindo ainda mais a pressão. Pessoas com a pressão baixa podem sentir tonturas e até desmaiar; Não se exercite quando a temperatura estiver elevada, prefira horários em que o calor

não é tão intenso. Ao praticarmos exercícios temos uma produção muito intensa de

calor e isso pode gerar grandes danos, principalmente em pessoas que possuem

doenças desconhecidas.

não é tão intenso. Ao praticarmos exercícios temos uma produção muito intensa de calor e isso pode gerar grandes danos, principalmente em pessoas que possuem doenças desconhecidas. Evite o consumo de bebidas alcoólicas, pois elas inibem a produção do hormônio

antidiurético e ajudam na desidratação. Caso decida beber, faça a ingestão de água

junto.

antidiurético e ajudam na desidratação. Caso decida beber, faça a ingestão de água junto. Faça refeições leves e de fácil digestão. Inclua legumes, vegetais e frutas que

contenham bastante água em sua composição, pois ajudam na hidratação.

contenham bastante água em sua composição, pois ajudam na hidratação. Evite alimentos que demandam muita energia para serem digeridos, como gorduras e

carnes pesadas, porque geram mais calor ainda ao corpo;

carnes pesadas, porque geram mais calor ainda ao corpo; Use roupas frescas, de cores claras e tecidos respiráveis.

É importante levar em consideração fatores associados à temperatura, como a umidade do ar

e a velocidade do vento. A alta umidade em associação com a temperatura elevada aumenta a

sensação de calor porque diminui a perda de calor interna, dificultando a troca com o

ambiente, ou seja, você guarda esse calor e aumenta sua vasodilatação, diminuindo ainda mais

a pressão.

Já o calor junto com a baixa umidade do ar potencializa os quadros de rinite,

bronquite e outras doenças relacionadas porque os poluentes não se dissipam do ambiente,

sendo extremamente desconfortáveis.

Nos dias extremamente quentes, é melhor ficar em casa ou ir ao parque ou à praia? “Depende”, explica Silvana. “São muitas variáveis. Não adianta se refrescar na água e tomar sol ao meio-dia depois, ou então consumir cerveja e comer pastel, o corpo não irá reagir bem. É preciso evitar a exposição ao sol, pensar na hidratação e na alimentação. Com informação podemos fazer escolhas melhores para lidar com as altas temperaturas”, finaliza.

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo