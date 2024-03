Inmet alerta para onda de calor nos próximos dias, com temperaturas em torno dos 35°C

Com temperaturas que podem chegar a 35°C, a região bragantina foi incluída no alerta para onda de calor emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com o Inmet, o alerta é válido das 14h desta quinta-feira (14) até às 18h de sábado (16). Apesar disso, há possibilidade de renovação da condição a partir de domingo (17).

O mapa mostra o Brasil sob uma onda de calor, com altas temperaturas sendo registradas em boa parte do país (Foto: INPE)

O aviso aparece como ‘perigo potencial’ no painel do instituto, que explica que isso acontece quando a onda de calor eleva as temperaturas cerca de 5° acima da média para o período durante dois ou três dias.

Confira abaixo as cidades incluídas no alerta:

Atibaia

Bom Jesus dos Perdões

Bragança Paulista

Joanópolis

Nazaré Paulista

Piracaia

Ainda de acordo com o Inmet, o pico dessa onda de calor deve acontecer no sábado (16), quando a temperatura máxima poderá alcançar marcas entre 34°C e 35°C.

Causas do calorão

O motivo para a temperatura acima da média – condição que se repetiu com frequência no ano passado – é a atuação de um sistema de alta pressão sobre a região.

Esse sistema, que se formou no Centro-sul do Brasil, mas atinge toda a região Sudeste do país, inibe a formação de nuvens carregadas, o que diminui a possibilidade de chuvas fortes.

“A gente tem um sistema bem característico que causou ondas de calor ao longo do ano passado e que está causando também ao longo desse ano. É uma alta pressão que se estabelece e o inibe a formação chuvas mais fortes e consequentemente eleva as temperaturas”, explica o meteorologista do Climatempo, Guilherme Borges.

De acordo com ele, a tendência é que as temperaturas fiquem entre 3°C e 5°C acima da média histórica para esse período, considerado a reta final do verão.

“Devemos ter temperaturas com características de onda de calor, entre 3°C e 5°C. As temperaturas devem deixar os dias bem desconfortáveis na região”, pontua.

Fonte: G1.globo.com