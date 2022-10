Palestra com gerontóloga abordará o envelhecimento no próximo dia 21 em Atibaia

Em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa Idosa, a Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa – CMDPI e Secretaria de Assistência Social, promove a palestra “Envelheci. E agora?”, voltada aos idosos do município. O evento ocorrerá no dia 21 de outubro, sexta-feira, a partir das 9h, no Plenário da Câmara Municipal de Atibaia (Avenida Nove de Julho, nº265, Centro).

(Imagem Ilustrativa de StockSnap por Pixabay)

A Palestra será ministrada pela gerontóloga Zuleika Oliveira, membro da Associação Brasileira de Gerontologia e Presidente na Associação Brasileira de Tecnologia em Gerontologia. Zuleika trabalha há mais de 30 anos com o desenvolvimento integral do ser humano e idealizou o instituto “Vida mais Viva”. A gerontologia é uma ciência que estuda o processo do envelhecimento, que por meio de cuidados, zela pela personalidade e conduta dos idosos.

O evento busca informar os idosos acerca dos cuidados com a saúde e como lidar com as dificuldades do envelhecimento, conscientizando as pessoas sobre o processo de aceitar a própria idade, pois, apesar de natural, o envelhecimento é visto muitas vezes de forma negativa. Acumular experiências e sabedorias é um dos fatores que o grupo da terceira idade tem a seu favor, além de proporcionar aos mais novos ensinamentos que podem auxiliá-los em sua trajetória de vida.

Os idosos devem ser tratados com respeito e dignidade e já passaram por diversas situações e experiências durante a vida, seja socialmente ou profissionalmente, além de serem cuidadores, amorosos e, muitas vezes, avós. Por isso, no dia de 15 de junho deste ano, foi sensibilizado o Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa, data em que a Prefeitura de Atibaia promoveu uma série de ações com o objetivo de debater junto à sociedade esse importante problema de saúde pública e social.

O Dia Internacional do Idoso comemorado no primeiro dia de outubro. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1991, com o objetivo de sensibilizar a sociedade acerca do envelhecimento e proteção dos idosos. O estatuto do idoso foi criado na mesma data, em 2003, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia