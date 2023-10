Atibaia elege representantes para o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa

No último sábado, dia 21, aconteceu em Atibaia a eleição do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI) para o biênio 2024/2026. O processo eleitoral escolheu os representantes da sociedade civil que atuarão na defesa dos direitos das pessoas idosas do município.

O CMDPI desempenha um papel importante na promoção e proteção dos direitos da pessoa idosa, garantindo que suas necessidades e demandas sejam atendidas de maneira eficaz. Os representantes eleitos desempenharão um papel ativo na formulação de políticas públicas, na fiscalização de programas e na articulação com órgãos, organizações, associações, empresas que atuam com pessoas idosas.

(Imagem Ilustrativa de Sabine van Erp por Pixabay)

O Conselho é um órgão criado pela Lei 3.254 de 12 de setembro de 2002, alterada pela Lei 4.805, de 22 de outubro de 2021, de caráter permanente, por meio de composição paritária entre governo e sociedade civil, com função deliberativa, fiscalizadora, formuladora, apartidária, laica e controladora de políticas públicas voltadas para a pessoa idosa. É um espaço de discussão, participação e de controle social, trabalhando lado a lado do Poder Público Municipal de forma autônoma.

Conheça os eleitos:

Yara Aparecida de Mendonça – 364 votos

Pedro Ambrósio Netto – 328 votos

Ramiro Baptista Filho – 289 votos

Homero Siqueira de Alcântara Silveira – 247 votos

Valter Carneiro dos Santos – 230 votos

Suplentes:

Francisco Roberto da Silva – 216 votos

Silvia Akemi Otta Sozzi – 198 votos

Américo Albaladejo Egea – 172 votos

Marcos Antônio Coppola – 165 votos

Adelaide Gonzales Fernandes – 162 votos

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia