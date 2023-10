Evento em comemoração ao mês do Idoso acontece no dia 31 de outubro no Cine Itá

Outubro foi marcado por grandes ações em celebração ao Mês do Idoso em Atibaia. E, para encerrar em grande estilo, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, promove na próxima terça-feira, dia 31, um evento especial gratuito com atividades diversas no Cine Itá Cultural, a partir das 14h.

Cine Itá Cultural (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A abertura do evento contará com a palestra “Etarismo e violências silenciosas contra a pessoa idosa”, ministrada pela especialista Elaine Moura, que abordará o tema objetivando a conscientização do público sobre as formas silenciosas de violência que frequentemente os idosos sofrem e como a sociedade pode se unir para combater essas injustiças.

O público presente poderá conhecer também a “Cartilha da Pessoa Idosa”, um guia informativo elaborado pela equipe técnica da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, que abrange direitos, recursos e informações essenciais para a população idosa, sendo uma ferramenta essencial para os idosos, capacitando-os a lidar com desafios e acessar os serviços de assistência disponíveis.

Para encerrar o evento em grande estilo, a talentosa artista Wânia Karolis apresentará a emocionante performance “Dona Saudade com cobertura de chocolate”. Com uma combinação de música, poesia e dança, Wânia Karolis traz uma homenagem carinhosa aos idosos, celebrando suas histórias de vida e contribuições para a sociedade. A apresentação promete emocionar e alegrar o público presente.

O evento é direcionado aos idosos do município que são usuários dos diversos serviços oferecidos pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. A intenção é proporcionar um espaço de aprendizado, reflexão e entretenimento para todos.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia