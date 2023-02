População de Atibaia é convidada a participar da 6ª Conferência Municipal de Saúde

A população de Atibaia está convidada a participar da 6ª Conferência Municipal de Saúde, nos dias 3 e 4 de março, tendo direito a voz e voto de propostas para a política municipal de saúde a partir de 2024. A iniciativa, que também reunirá técnicos e gestores, é promovida pela Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Saúde, e pelo Conselho de Saúde.

A conferência municipal será aberta à população no dia 3 de março, a partir das 19h, no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51 – Centro), e restrita a participantes inscritos no dia 4 de março, das 7h às 17h, no Atibaia Plaza Hotel (Avenida Walter Engracia de Oliveira, nº 229 – Estância Lynce). A inscrição deve ser realizada através do link bit.ly/6a-conf-munic-saude .

A inscrição para participação acarretará no compromisso de participar nos dias 3 e 4 de março de forma presencial, por todo o período da conferência, a fim de garantir paridade e proporcionalidade nas representações presentes junto aos grupos de trabalho e na plenária final. A conferência será composta por 120 participantes inscritos previamente, sendo que 60 representarão o segmento dos usuários do SUS, enquanto os outros 60 serão igualmente distribuídos entre trabalhadores de saúde (50%) e gestores e prestadores de serviços do SUS (50%).

O tema da conferência será “Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia – amanhã vai ser outro dia!”. Além do tema central, haverá eixos principais: O Brasil que temos. O Brasil que queremos; O papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas; Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia; Amanhã será outro dia para todos, todas e todes.

Com o objetivo de introduzir os temas, orientar os participantes para o processo de conferência e compartilhar um documento base com as propostas iniciais, Atibaia contou com pré-conferências em bairros estratégicos como Portão, Centro, Tanque e Jardim Imperial.

No dia 4 de março a conferência contará com discussões nos eixos temáticos e aprovação das propostas na plenária final, quando serão aprovadas duas diretrizes por eixo temático (que serão encaminhadas para a etapa macrorregional). Na ocasião também serão eleitos os delegados que irão representar o município na 9ª Conferência Estadual, com possibilidade de participação na 17ª Conferência Nacional.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia